Haïti - USA : Donald Trump nomme Lee Francis Cissna à l'immigration





Samedi, la Maison Blanche a annoncé que le Président Donald Trump a nommé Lee Francis Cissna pour diriger les « US Citizenship and Immigration Services ».



Les « US Citizenship and Immigration Services » traitent les demandes d'immigration et de naturalisation. L'agence fait partie du « Department of Homeland Security » où Cissna travaillait avant sa nomination comme Directeur de la politique d'immigration.



Rappelons que le Président Trump a adopté une position ferme sur l'immigration depuis son arrivée au pouvoir en prenant plusieurs mesures dans le but de resserrer la sécurité à la frontière et de restreindre l'arrivée de réfugiés et de migrants de certains pays. Nul ne sait encore ce que sera la politique d’immigration de Cissna vis à vis des haïtiens...



Cissna a déjà travaillé aux « US Citizenship and Immigration Services » au Bureau du Conseiller en chef. C’est également un ancien agent des services étrangers des États-Unis, qui a été en poste en Haïti et en Suède.



SL/ HaïtiLibre