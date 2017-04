Haïti - Agriculture : Le Panama va fournir des semences bio-fortifiées à Haïti





Une Mission technique de l'Institut de recherche agricole (IDIAP) accompagnée de fonctionnaires du Ministère des Affaires étrangères du Panama a effectué une visite de travail en Haïti, afin de soutenir la nation des Caraïbes avec des dons de semences bio-fortifiées et contribuer à la réduction de la malnutrition des populations. Notez que les semences bio-fortifiées ne sont pas stériles et peuvent donc produire a leur tour de nouvelles semences bio-fortifiées qui peuvent ainsi être cultivées pendant des années, après un investissement initial unique, ce qui rend leur utilisation très rentable.



Les experts panaméens ont procédé à une évaluation des aires de production et les conditions agronomiques. Ils ont visité les zones de production de légumes, les centres de stockage de maïs et de semences de riz, les fermes piscicoles et les terres disponibles pour la culture de semences bio-fortifiées.



Ils ont également partagé des expériences et les meilleures pratiques du « Proyecto Nacional de Bioforticación Agro Nutre » sur les recherches et la chaîne d'innovations pour la compétitivité de l'agro-industrie menées avec succès au Panama.



Ils ont également discuté des possibilités d'offrir des programmes de formation notamment sûr : les pratiques de culture, le traitement des semences, la plantation, l’irrigation la récolte et le stockage.



Vendredi le Panama et Haïti ont signé à Port-au-Prince un accord de coopération qui permettra à l’IDIAP de faire don à Haïti de semences, y compris des variétés bio-fortifiées du projet AgroNutre. Les variétés bio-fortifiées comprennent le riz, le maïs, les haricots et les ignames. La signature a été faite dans la ville de Port-au-Prince.



Il a été également convenu d’élaborer un proposition de coopération plus large qui, outre la fourniture de semences, inclura la formation, le support technique et le contrôle de l'ensemble du processus de culture des semences bio-fortifiées.



SL/ HaïtiLibre