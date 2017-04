Haïti - Gold Cup 2017 : La FHF porte plainte contre l'arbitre mexicain





La surprenante défaites et l’élimination des Grenadiers à Managua, dans l’ultime match de barrage contre le Nicaragua [3-0] http://www.haitilibre.com/article-20498-haiti-gold-cup-2017-fin-du-reve-les-grenadiers-elimines-[3-0].html , match qualificatif pour la Gold Cup 2017, est contesté par les instances de la Fédération Haïtienne de Football (FHF) et l’affaire est loin d’être close.



Jean Bart, le Président de la Fédération pointe du doigt Jorge Isaac Rojas, l’arbitre mexicain de la rencontre qu’il accuse d’être responsable de cette l’élimination d’Haïti pour plusieurs fautes d’arbitrages qu’il estime volontaire... Aussi, le Président de la FHF a porté plainte contre l’arbitre mexicain auprès des instances de la CONCACAF, affirmant que si cette instance ne fait pas le suivi dans cette « injustice flagrante » il portera la cause d’Haïti devant la FIFA.



Pour lui, il ne fait aucun doute que l’arbitre à tout fait pour contrer la qualification des haïtiens et favoriser ses camarades hispanophones, comme il l’a expliqué la semaine passée sur les ondes d’une radio de la capitale « Il n’y a pas eu de penalty. Le 3e but a été hors jeu. Le corps arbitral a laissé jouer un joueur nicaraguayen ayant un cumul de cartons. D’après les règlements, les arbitres ont eu pour devoir de laisser jouer le nombre de minutes passées par le joueur sur le terrain après le deuxième carton jaune. Le but de Lafrance a été valide, mais il l’a annulé. Il a octroyé un carton rouge à un joueur nicaraguayen qui a touché le ballon en pleine surface, mais il ne nous a pas accordé le penalty. C’est un hold up. Nous voulons tracer un exemple. Nous avons écrit à la Concacaf pour exiger une enquête sur ce match afin de prendre des sanctions contre les fautifs »



À suivre...



BF/ HaïtiLibre