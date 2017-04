Haïti - Actualité : Zapping...





Délai de paiement de l’impôt foncier à PAP :

L'Administration Communale de Port-au-Prince informe que, d'un commun accord avec la Direction Générale des Impôts (DGI), un délai expirant au 30 avril 2017 est accordé aux propriétaires de maisons construites dans la commune, pour s'acquitter de la Contribution Foncière des Propriétés Bâties (CFPB).



L’UNNOH annonce des mouvements de mobilisation :

L'Union Nationale des Normaliens Haïtiens doute de la volonté de l'administration Moïse-Lafontant de vouloir satisfaire les revendications des enseignants du secteur public. Josué Mérilien, dirigeant de l'UNNOH annonce des mouvements de mobilisation pour forcer les nouvelles autorités à prendre en compte le dossier des enseignants.



La Mairie de l'Arcahaie condamne :

La Mairie de l'Arcahaie condamne, avec la plus grande rigueur, les actes perpétrés contre le cortège du Président de la République, dans l'après-midi du 7 avril 2017, à Saintard, alors que ce dernier revenait d'une tournée officielle dans le département de l'Artibonite. http://www.haitilibre.com/article-20605-haiti-flash-cortege-presidentiel-attaque-moise-sain-et-sauf.html



NATCOM critiqué au Sénat :

Vendredi, une réunion de travail a eu lieu au Sénat, entre les membres de la Commission des Travaux publics, le Ministère des TPTC et le Directeur Général du Conseil National des Télécommunication (CONATEL) autour des opérations de la NATCOM. Le Président de la Commission, Hervé Fourcand a déploré le fait que la NATCOM n’avait jamais versé de dividendes à l'État haïtien.



Réguler le train de vie de l'État sans consulter... :

Le Sénateur Jean Renel Sénatus et le Député Abel Descollines déplorent le caractère unilatéral des décisions de l'Exécutif visant à réduire et réguler le train de vie de l'État, selon eux, ces décisions auraient dû être le fruit d'un consensus entre tous les Corps de l'État.



Vers l’équivalence des normes avec la RD :

Le Bureau Haïtien de Normalisation (BHN) du Ministère du Commerce et de l’Industrie (MCI) et l’Institut Dominicain de la Qualité (INDOCAL) ont organisé à l’hôtel Marriott, un atelier en vue de lancer le dialogue binational pour l’équivalence des normes de certains produits d’intérêt commercial pour les deux pays. Cette rencontre a été organisée dans le cadre des activités conjointes planifiées par le BHN et l’INDOCAL avec le support du programme binational « Composante commerce ».



HL/ HaïtiLibre