Haïti - Politique : Visite de Jovenel Moïse au Centre National des Équipements





Lundi, dans le cadre des préparatifs de la caravane du changement, dont le lancement est prévu le 1er mai prochain dans la vallée de l’Artibonite, le Président Jovenel Moïse, accompagné de Fritz Caillot, le Ministre des Travaux Publics, s’est rendu au Centre National des Équipement (CNE) pour s’enquérir de l’état du matériel.



Lors de sa visite, le Chef de l’État, a constaté que plusieurs équipements lourds fort couteux étaient défectueux et il a passé des instructions afin que toutes les dispositions soient prises pour que les matériels du CNE soient remis en état de fonctionnement d’ici le 1er mai 2017.



Selon le Président Moïse, les équipements du CEN vont jouer un rôle de premier plan, notamment dans le curage de 287 km de canaux et la réhabilitation de plus de 100 kilomètres de route agricole avant le début de la saison des ouragans (juin)



« Il faut mettre l’État au service de la population » a déclaré Jovenel Moïse, qui a profité de l’occasion pour saluer la volonté et la détermination des membres de la Commission de Renforcement et de Restructuration du CNE (CORRE/CNE) fraîchement instituée par Arrêté présidentiel.



HL/ HaïtiLibre