Haïti - FLASH : La PNH démantèle un dangereux gang de criminels





Lundi, lors d’un point de presse bilan, Gary Desrosiers, le Porte-parole adjoint de la Police Nationale d’Haïti (PNH) a révélé que la PNH avait démantelé un dangereux gang de criminels qui opérait dans l’aire métropolitaine, précisant que les 13 membres de ce gang qui ont été arrêté, étaient majoritairement des repris de justice et un ancien policier révoqué de la PNH.



Gary Desrosiers a indiqué qu’ils sont accusés de crimes multiples dont des vols, viols, attaques à main armée et meurtres. Ce gang est soupçonné de l’assassinat de la religieuse espagnole, Isabel Sola Macas, le 2 septembre 2016 http://www.haitilibre.com/article-18507-haiti-flash-une-religieuse-tuee-par-balles-a-port-au-prince.html Ce serait également ce gang qui auraient tué par balle le 10 février dernier, Reynold Dauphin alias « Kamaz » le propriétaire de « 620 ans Band » une bande à pied très populaire.



Par ailleurs, concernant l’attaque contre le cortège présidentiel à l’Arcahaïe http://www.haitilibre.com/article-20605-haiti-flash-cortege-presidentiel-attaque-moise-sain-et-sauf.html il a fait savoir que 7 individus avaient été interpellés lors d’une opération conjointe menée par des agents des unités spécialisées de la PNH et de la Minustah. Il a également précisé que le Commissaire Junior Gracieux n’était plus le responsable de la police de l’Arcahaïe et qu’il avait été remplacé par le Commissaire Ader Jacques.



HL/ HaïtiLibre