Haïti - Actualité : Zapping...





Une Commission d’enquête sur le Président Moïse ?:

Les députés Bell-Ange Pierre (FUSION) et Abel Descolines (KID), confirment avoir signé avec une douzaine de leurs collègues, une lettre adressée vendredi à Cholzer Chancy, le Président de la Chambre basse, pour demander la mise sur pied d'une Commission d'enquête sur le dossier de blanchiment des avoirs dans lequel le Président Jovenel Moïse est accusé d'implication.



Patrice Neveu, porte plainte devant la FIFA

Le dossier de l’ancien sélectionneur national Patrice Neveu n’est pas clos. En effet le français a porté plainte devant la FIFA pour exiger le paiement d’arriérés de 4 mois de salaires que lui devraient la Fédération Haïtienne de Football (FHF). Jean-Bart, le Président de la Fédération s’est dit inquiet de la décision de la FIFA et a dit attendre le verdict, avant de penser à la signature d’un contrat avec un nouveau sélectionneur pour les Grenadiers.



Nouvel Ambassadeur dominicain en Haïti :

Arrivée au terme de sa mission, l'Ambassadeur dominicain en Haïti, Ruben Silié, a été nommé Ambassadeur extraordinaire de la République Dominicaine au Chili par décret 101-17 du Président dominicain, Danilo Medina. Il sera remplacé par Luis Alberto Despradel alias « Chico ».



Prévisions d’inflation :

Pour les mois de mars, avril et mai, les prévisions d’inflation du Ministère des Affaires Étrangères augurent une légère hausse de l’inflation s’établissant à 14 % en mars (en glissement annuel) suivi d’un ralentissement qui pourrait porter l’inflation à 13,7 % en avril et 13,3 % en mai 2017. Par ailleurs, en rythme mensuel, l’inflation ralentirait pour s’établir à +0,9 % en mars, +0,6 % en avril et +0,3 % en mai. Ces prévisions sont basées essentiellement sur les récentes évolutions de l’inflation.



Journée nationale de la diaspora haïtienne :

Lundi, Colombe Emilie Jessy Menos, Ministre du Tourisme a eu une séance de travail avec sa collègue Stéphanie Auguste, Ministre des Haïtiens Vivants à l’Étranger en vue de planifier les activités (du 19 au 21 avril prochains) devant commémorer la Journée Nationale de la Diaspora. Notez que le MHAVE organisera des activités à l’Hôtel Marriott de Port-au-Prince autour du thème : « Plaidoirie pour une meilleure intégration de la Diaspora Haïtienne ».



AVIS : Consulats fermés :



Atlanta :

Le Consulat Général d'Haïti à Atlanta sera fermé le jeudi 13 avril à midi, le vendredi 14 avril, toute la journée. Les heures de bureau reprendront normalement le lundi 17 avril 2017 à 9:00 a.m.



Montréal :

Le Consulat Général d'Haïti à Montréal sera fermé le jeudi 13 avril à midi, le vendredi 14 avril et le lundi 17 avril toute la journée. Les heures de bureau reprendront normalement le mardi 18 avril 2017 à 9:00 a.m.



