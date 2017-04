Haïti - Justice : Attaque du convoi présidentiel, l’enquête progresse





Mardi, une conférence de presse conjointe de Max Rudolph Saint-Albin Ministre de l'Intérieur, Jeantel Joseph Secrétaire d'État à la Sécurité Publique, Clamé Ocnam Daméus Commissaire du Gouvernement près le Tribunal de Première Instance (TPI) de Port-au-Prince et de Joseph Pierre Richard Duplan, Délégué départemental de l'Ouest, a fait le point sur l’enquête concernant l’attaque du convoi présidentiel qui s’est produite à l’Arcahaie le 7 avril dernier http://www.haitilibre.com/article-20605-haiti-flash-cortege-presidentiel-attaque-moise-sain-et-sauf.html



Le Commissaire Daméus a déclaré que tout l’appareil de justice est été mobilisé pour apporter une réponse ferme à cette agression inacceptable et que toutes les personnes impliquées dans cette attaque, seront traduites en justice pour répondre de leurs actes. Il a indiqué que dans le cadre de l’enquête, une dizaine de personnes ont été interpelées lors d’opérations policières les 9 et 10 avril dernier afin d’être interrogées précisant « [...] certains commencent à collaborer. Ce qui a permis d’avoir de bonnes informations nous conduisant sur de nouvelles pistes, pouvant déboucher éventuellement sur l’identification des auteurs intellectuels et des exécutants [...] »



Il a expliqué que pour le moment aucune piste n’est négligée dans cet incident « Qu’il s’agisse de motivation politique, de chantage ou d’une forme de revendication, ça ne passera pas parce que la loi définit les moyens à utiliser pour faire passer une revendication [...] » a affirmé le Commissaire du Gouvernement.



En plus des sanctions pénales, Daméus a évoqué d’éventuelles sanctions administratives contre des agents de la Police Nationale d’Haïti (PNH) s’ils est prouvé qu'ils ont agit avec négligence ou maladresse...



Pour le moment aucun des auteurs ou commanditaires de cette attaque ne sont identifiés « officiellement » ni entre les mains de la justice.



L’enquête se poursuit...



SL/ HaïtiLibre