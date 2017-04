Haïti - Économie : Sunrise Airways déploient ses ailes sur Orlando





La compagnie aérienne haïtienne Sunrise Airways annonce son intention de lancer un nouveau service sans escale entre Port-au-Prince, Haïti et Orlando, en Floride à partir d'octobre 2017. Le nouveau service 3 fois par semaine, marque les premiers vols du transporteur vers les États-Unis et le premier service sans escale reliant Orlando et Haïti.



« Pour nous, en tant que compagnie aérienne, et plus important encore pour la grande communauté haïtienne vivant dans la région d'Orlando, ces nouveaux vols sont un développement énorme » a déclaré Philippe Bayard, Président de Sunrise Airways « En tant que compagnie aérienne basée en Haïti Sunrise est particulièrement fier d'être la première à apporter la commodité du service sans escale entre Port-au-Prince et Orlando sur le marché de la Floride centrale ».



Le nouveau service planifié devrait débuter le 17 octobre 2017, sous réserve de l'approbation du gouvernement, avec des sièges prévus pour les réservations à la mi-juin.



« La grande communauté haïtienne de la Floride centrale a des raisons de célébrer l'ajout du service de Sunrise Airways à l'aéroport international d'Orlando" » a déclaré Phil Brown, Directeur général de la « Greater Orlando Aviation Authority » « Il ne sera plus nécessaire pour voyager en Haïti de passer par Miami « Ce nouveau service sans escale n'est pas seulement pratique, mais contribue également à renforcer les liens entre nos deux communautés ».



Sunrise Airways déploiera un avion Airbus A320 le long de sa nouvelle route Orlando-Port-au-Prince. L'avion mettra en vedette deux classes de services : business et coach, avec un maximum de sièges pour 150 passagers.



En savoir plus sur Sunrise Airways :

La première et la seule compagnie aérienne haïtienne à se voir décerner un "Part 129 Foreign Air Carrier Certificate" de la République Dominicaine, Sunrise Airways (IATA: S6, ICAO: KSZ) s’élève pour répondre à la demande de plus en plus poussée pour un transport aérien sûr, fiable et abordable dans les Caraïbes occidentales. De son hub à Port-au-Prince, le transporteur haïtien exploite un service régulier régulier de passagers reliant des passerelles clés à travers la région avec le monde entier. Sunrise Airways dessert actuellement Santo Domingo, République dominicaine (SDQ et JBQ); La Havane (HAV), Camaguey (CMW) et Santiago de Cuba (SCU) à Cuba; et le Cap Haitien (CAP). De nouveaux vols vers / de Kingston, Jamaïque (KIN); Santiago, République dominicaine (STI); Providenciales, Turks & Caicos (PLS); et Nassau, Bahamas (NAS) sont prévues pour 2017-2018, en attendant l'approbation du gouvernement. Conformément à l'expansion de son réseau d'itinéraires, Sunrise Airways a lancé un service à bord d'un avion Airbus A320 de 150 places. Basé à Port-au-Prince, Sunrise Airways est une société privée dont le siège social est situé en Haïti.



HL/ HaïtiLibre