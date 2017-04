Haïti - Politique : La Mairie de PAP en mission de solidarité dans le Sud





Suite à une décision adoptée à l’unanimité en Conseil Extraordinaire, la Mairesse adjointe de Port-au-Prince, Kettyna Bellabe s’est rendue dans le Département de Grand’Anse, en compagnie d’autres maires, membres de l’Association des Maires de l’Ouest (AMO), dans le cadre d’une visite de solidarité à l’endroit de leurs homologues de l’Association des Maires de la Grande-Anse (AMAGA).



Cette visite a été l’occasion pour la délégation des maires de l’Ouest, de faire une évaluation générale de la situation de la Grande-Anse et des besoins des différentes mairies et de la population du département, après le passage de l’ouragan Matthew en octobre 2016.



Kettyna Bellab au nom de l’Administration Communale de Port-au-Prince a pu porter assistance à la population qui aujourd’hui encore a du mal à se relever des conséquences dévastatrices de cet ouragan. L’AMO a ainsi pu réunir un lot important de produits alimentaires et de kits d’hygiènes qui ont été distribués à plusieurs familles nécessiteuses.



La Mairesse adjointe Bellab, a saisit l’occasion pour inviter tous les groupes organisés de la société, d’ici et d’ailleurs à réfléchir sur le sort de nos frères et sœurs de la Grande-Anse et du Grand Sud en général, qui plus de 6 mois après Matthew font face à des difficultés énormes au niveau sanitaire et avec les plantations et les récoltes détruites. Elle a souligné la nécessité urgente d'actions concertées dans la Grande-Anse pour faire face à la famine qui menace une grande partie de la population.



HL/ HaïtiLibre