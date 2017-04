Haïti - Politique : Le Gouvernement sollicite l'appui de la coopération américaine





Cette semaine, Aviol Fleurant, le Ministre de la Planification et de la Coopération Externe, a reçu Brian Shukan, le chargé d’affaires a.i. de l’Ambassade des États-Unis en Haïti.



Le Ministre Fleurant a souligné la nécessité d’un alignement de l’assistance américaine aux nouvelles priorités du Gouvernement haïtien telles qu’inscrites dans les différentes feuilles de route reflétant la vision du Président Moïse. Ils ont discuté également de la nécessité d’une bonne coordination entre les actions de l’État haïtien et les ONG, afin d’éviter les duplications sur le terrain.



Aviol Fleurant, a mis en avant les grandes lignes du plan de relèvement du grand Sud suite aux dommages causés par l’ouragan Matthew : la construction de villages pêcheurs dans les régions côtières, l’implantation de restaurants communautaires et des cantines scolaires, la mise à disposition des agriculteurs du grand Sud des semences agricoles et d’engrais, le forage de puits dans les villages et une opération pour relancer le reboisement, précisant à son interlocuteur que la reconstruction du grand Sud sera accompagnée d’une politique d’aménagement du territoire établi par le gouvernement.



Concernant le financement il a indiqué que le gouvernement était en train de voir comment mobiliser des fonds et orienter vers le grand Sud les faibles ressources du Trésor public du budget à venir, soulignant que le gouvernement haïtien comptait aussi sur la coopération de ses partenaires internationaux pour le financement des interventions retenues au niveau du plan de relèvement « C’est dans le cadre de cette vision intégrée, que le Gouvernement haïtien sollicite l’appui de la Coopération américaine » a conclus le Ministre Fleurant



Shukan s’est dit satisfait de cette rencontre et assuré au Ministre Fleurant, qu’il fera le suivi des points soulevés.



HL/ HaïtiLibre