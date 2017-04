Haïti - FLASH : Feuille de route du Ministre de la Planification





Dans le cadre des orientations fixées par le Président Moïse, traduites dans des feuilles de route, remises à chaque ministre http://www.icihaiti.com/article-20507-icihaiti-politique-remise-des-feuille-de-route-aux-ministres.html , le Premier Ministre Lafontant demande au Ministre de la Planification et de la Coopération Externe Aviol Fleurant, d’assurer la coordination, le suivi et l’évaluation des programmes et projets prioritaires d’investissement du gouvernement et de conduire les réformes nécessaires au renforcement du système national de planification et d’assurer le suivi, le contrôle et l’évaluation des projets de développement du gouvernement. Dans ce cadre, vous êtes spécifiquement chargé des actions suivantes :



Feuille de route du Ministre de la Planification et de la Coopération Externe :



« - Conduire une réflexion globale autour de la reconstruction des départements du Grand Sud affectés par le passage de l’ouragan Matthew et de proposer au Gouvernement une politique de reconstruction pour le relèvement de ces départements ;

- Coordonner la mise en œuvre des projets d’investissement pour le relèvement du Grand Sud ;

- Assurer le suivi de la politique d’aménagement du territoire menée par l’État dans le Grand Sud et veiller à ce que les Directions Départementales des ministères et des organismes publics déconcentrés ajustent leurs actions respectives et convergent les moyens dont elles disposent vers les objectifs de relèvement du Grand Sud ;

- Supporter les efforts des délégations départementales et des Directions Départementales des ministères dans la mise en œuvre et le suivi des projets relatifs à la reconstruction des départements affectés ;

- Planifier, préparer et évaluer les projets, assurer la coordination et le suivi de l’aide destinée au Grand Sud dans le cadre de la reconstruction post-Matthew ;



Le Président de la République et le Gouvernement font du Grand Sud une région prioritaire traduisant la volonté de l’Etat d’offrir aux partenaires techniques et financiers une nouvelle manière d’aborder la problématique du développement économique et social du pays. Vos services sont appelés à :



- Diriger, organiser, animer et superviser les activités et les travaux du Grand Sud ;

- Préparer les documents de politique et s'assurer de la mise en oeuvre des orientations définies par le Gouvernement pour le Développement du Grand Sud ;

- Recevoir, étudier et orienter tout programme ou projet d'intervention dans le cadre de la reconstruction du Grand Sud et en analyser la pertinence par rapport à la politique définie ;

- S’assurer et veiller à la cohérence des programmes et projets élaborés dans le cadre de la reconstruction du Grand Sud avec la politique du Gouvernement ;

- S'assurer d'une répartition équilibrée des services publics de base et des équipements collectifs dans les départements affectés par le cyclone Matthieu ;

- Veiller à l’application des plans d'aménagement des espaces ruraux et urbains par les différents acteurs qui interviennent dans le Grand Sud ;

- Diffuser toute information, toute décision et produire tous rapports et recommandations jugés nécessaires au relèvement du Grand Sud;

- Veiller au strict respect des plans d’occupation de sol (POS) et de fonctionnalité territoriale de chaque commune ;

- S’assurer de la mise en oeuvre d’une politique cohérente au profit des territoires qui souffrent de handicaps ou qui se trouvent confrontés à des situations de crises agricoles, économiques, industrielles ou environnementales ;

- S’assurer du développement des partenariats et des synergies avec tous les acteurs du Grand Sud : Délégations, Directions départementales des ministères, Organismes autonomes, Organismes techniquement déconcentrés, Collectivités territoriales, Institutions d’enseignement supérieur, Syndicats, Chambre de Commerce et d’Industrie, Chambre de Métiers et d’Artisanat, Chambre d’Agriculture, Entreprises, ONG, Associations et Personnes physiques en utilisant la voie contractuelle et l’incitation.

- Soutenir et accompagner les porteurs de projets susceptibles de contribuer au développement économique et social du Grand Sud.



Je vous demande d’engager la préparation du Budget 2017-2018 qui devra être approuvé, après arbitrage du Ministère de l’Économie et des Finances, par le Conseil des Ministres et déposé dans les délais légaux requis au Parlement.



Vous aurez aussi la tâche de renforcer la transparence, la lutte contre la corruption et la bonne gestion des biens et deniers publics. Il vous appartiendra d’organiser, de diriger et d’animer les services, équipes et agents de l’État placés sous votre responsabilité.



Jack Guy Lafontant, Premier Ministre ».



HL/ HaïtiLibre