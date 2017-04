Haïti - Actualité : Zapping...





Abel Descollines pour une Agence de renseignements :

Le Député de Mirebalais Abel Descollines plaide en faveur de la création d'une Agence de renseignements dans le pays après l'attaque contre le cortège présidentiel vendredi dernier à l'Arcahaie.



L’ADIH salue la visite de Moïse :

Georges Sassine, le Président de l'Association Des Industries d'Haïti (ADIH), salue la visite de Jovenel Moïse au Parc industriel de la SONAPI http://www.haitilibre.com/article-20641-haiti-economie-moise-espere-la-creation-de-300-000-nouveaux-emplois-sur-5-ans.html qui témoigne selon-lui, de l'importance que le chef de l'Etat accorde à ce secteur qui dit-il, « [...] crée, peut créer et va créer plus d'emplois [...] » rappelant que le secteur textile représente actuellement entre 42,000 et 43,000 emplois pour des exportations annuelle de près d'un milliard de dollars américains.



Protecteur du citoyen, 33 candidats :

33 candidats ont postulés pour le poste de Protecteur du Citoyen, entre autres : l’ex-conseiller électoral Freud Jean, l’ancien-représentant de la Fédérations barreaux d’Haïti au CSPJ, Jaques Létang ; Me Jacquenet Occilus ; Geneviève Chantal Volcy, la femme du Notaire Jean Henry Céant et l’ex-député de l’Estère Jules Lionel Anélus...



Atelier sur la reconstruction du Sud :

Jeudi Aviol Fleurant, le Ministre de la Planification et de la Coopération externe a lancé un atelier sur la reconstruction de la Péninsule Sud, entre les commis de l’État et des représentants de la communauté internationale sur les thématiques logements et habitats.



Tourisme et budget :

Jeudi, dans le cadre de l’élaboration de la loi de finances 2017-2018, la Ministre du Tourisme, Jessy Menos, a rencontré son collègue de la Planification Aviol Fleurant. Les discussions ont porté autour de l’ensemble des projets importants devant être inscrits aux Plans d’Implémentation de Programmes (PIP) 2017-2018 du Ministère du Tourisme.



Cancer : Chèque d’un million de Gdes :

La Chambre Franco-Haïtienne de Commerce et d'Industrie (CFHCI) a remis un chèque d'un million de gourdes au Groupe de support contre le cancer. Grégory Brandt le Président de la CFHCI a salué le travail que réalise le Groupe de Support au bénéfice des personnes atteinte de cancer.



Joyeuses Pâques de l’EDH :

L'Électricité d'Haïti souhaite à sa fidèle clientèle et à la population en général, de Joyeuses Pâques. Elle vous invite à contacter son Centre d'Appel pour signaler toutes pannes, anomalies sur le réseau au : 2212-2212.



