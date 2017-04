Haïti - Politique : Coopération haïtiano-cubaine





Jeudi, Aviol Fleurant, le Ministre de la Planification et de la Coopération externe, s’est entretenu avec l’Ambassadeur de Cuba accrédité en Haïti, Luis Castillo Campos. Le Ministre Fleurant a passé en revue la coopération existante entre les deux pays, notamment dans les domaines de l’agriculture, de la médecine et de la pêche.



Il en a profité également pour expliquer le cadre du relèvement post-Matthieu de la péninsule Sud figurant dans sa feuille de route http://www.haitilibre.com/article-20659-haiti-flash-feuille-de-route-du-ministre-de-la-planification.html . Dans ce plan on y retrouve la construction de logements et d’habitats, la construction de village pêcheur dans les régions côtières, l’implantation de restaurants communautaires et de cantines scolaires, la relance du secteur agricole et le forage de puits.



L’Ambassadeur Luis Castillo Campo s’est dit très satisfait de la rencontre et promis de mettre l’expertise cubaine en matière de pêche au service du Gouvernement haïtien.



Par ailleurs, le même jour, le Ministre Fleurant a rencontré l’Ambassadeur d’Allemagne accrédité en Haïti, Manfred Auster. Les deux hommes ont discuté de coopération dans le secteur agricole et de la santé, de la restauration des turbines de la centrale hydroélectrique de Péligre et de divers micros projets.



Compte tenu que la coopération allemande est principalement active dans le Nord du pays, le Ministre a informé l’Ambassadeur du projet du gouvernement de développer « l’économie bleue » dans cette région à partir de l’exploitation des ressources de la mer en créant notamment des villages pêcheurs. Fleurant a proposé que l’Allemagne soutienne le développement de cette économie bleue et l’agriculture dans le Nord.



L’Ambassadeur Auster a assuré qu’il allait considérer la proposition et promis d’envisager la possibilité d’assister le Gouvernement haïtien dans cette démarche.



HL/ S/ HaïtiLibre