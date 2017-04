Haïti - Football : La sélection haïtienne masculine U-17 se prépare





Dans le cadre du championnat de la CONCACAF U-17 qualificatif pour la Coupe du Monde de la FIFA qui se tiendra cette année en Inde (6 au 28 octobre 2017), la sélection haïtienne masculine des moins de 17 ans sera au Panama à compter de lundi 17 avril, quatre jours avant son premier match face à Curaçao le 21 avril.



En préparation au Brésil depuis le mois de novembre 2016, tous les joueurs retenus par l'entraîneur brésilien Rafael Novaes Dias, ont obtenu leurs visas d'entrée au Panama et toutes les formalités ont été remplies pour leur arrivée dans ce pays où ils auront le temps de s'acclimater avant de débuter cette ultime phase éliminatoire à l'issue de laquelle sortiront les quatre pays qui représentent la Confédération de football d'Amérique du Nord, d'Amérique centrale et des Caraïbes (CONCACAF) en Inde.



Au stade Maracana de Panama City le 21 avril et dans un duel 100% caribéen, nos jeunes grenadiers débuteront la compétition face à Curaçao qu'ils avaient d'ailleurs déjà battu [3-1] lors de la coupe Caraïbes en septembre dernier http://www.haitilibre.com/article-18714-haiti-football-u-17-nos-grenadiers-remportent-la-victoire-en-demi-finale[3-1].html . Ils défieront le pays hôte (Panama) le 24 pour ensuite clore les matches de poule face au Honduras, le 27 avril prochain.



Liste des 20 joueurs retenus :



Gardiens : (2)

Duverger Josué

Jérome Alan



Défenseurs : (7)

Basquin Ivenson

Charleus Talson

Clergé Brismax Louis Kelly

Étienne Corlens

Étienne Jolicoeur Junior

Guillaume Jimmylson

Joseph Djeftey



Milieux de terrain : (6)

Étienne Valdo

Jean-Jacques Danley

Léveillé Obenson

Lucien Serge Antony

Saint-Duc Steeve Selso

Salomon Widny



Attaquants : (5)

Bélus Anderson

Casseus Louidon

Martine Marc Michael

Mondestin Steeve

Nael Wellofky Elysée



Directeur Technique : Rafael Novaes Dias



BF/ HaïtiLibre