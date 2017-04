Haïti - Littérature : Appel à candidatures, Prix Henri Deschamps 2017





La Fondation Lucienne Deschamps a lancé cette semaine, la 42ème Édition du Prix littéraire Henri Deschamps 2017. Ce concours est ouvert à tous les haïtiens, que vous soyez écrivain en herbe ou non, francophone et/ou créolophone résidant au pays ou à l’étranger. Le nombre de pages du manuscrit est laissé à la discrétion de l’auteur. Les écrivains sont invités à soumettre leur manuscrit sur support papier ainsi qu’une version numérique.



Dispositions générales en vigueur pour la participation au concours littéraire 2017 :



Le Prix est ouvert à tous les genres littéraires en français ou créole ;



Le droit de participation est gratuit et ouvert à tous les auteurs des deux sexes qu’ils résident en Haïti ou à l’étranger ;



7 exemplaires du manuscrit sur papier (sur feuillet recto 81/2 x 11 ou format A4 en fichier word, caractère taille 14 et en double interligne), doivent être déposés au siège social de la Fondation Luciennne Deschamps situé à l’angle des rues Grégoire et Chavannes, 2e étage, Pétion-Ville avant la date limite



Une version du manuscrit au format PDF doit être envoyé à l’adresse : prixlitterairedeschamps@fld.org



Les œuvres déjà publiées ainsi que les gagnants d’un précédent Prix Littéraire Henri Deschamps ne sont pas admis au concours ;



Un seul manuscrit est admis par candidature. L’œuvre peut être une production individuelle ou collective ;



Le manuscrit doit être un texte complet et achevé.



Dates de dépôt : La date de début de dépôt est fixée au lundi 17 avril 2017 et la date limite de dépôt des manuscrits est fixée au lundi 15 mai 2017.



Prix :

Le Lauréat reçoit un certificat et une bourse de 150,000 gourdes. La Maison Henri Deschamps sera l’éditeur exclusif de l’œuvre primée, qui demeurera la propriété intellectuelle de son auteur. De plus, le lauréat bénéficiera d’un accompagnement promotionnel pendant les 12 mois (Pour plus de détail voir les articles 21-22 et 23 du règlement www.fondationluciennedeschamps.org/home/reglements/ )



Peter Frisch, le Président Diercteur Général de la Maison Henri Deschamps rappel « Si les œuvres soumises, comme l’année dernière, sont estimées de trop faible qualité, le jury peut renoncer à attribuer le prix [...] Le jury recherche la qualité de l’œuvre soumise pour maintenir le niveau du Prix. »



Pour informations complémentaires :

Règlements et modalités du concours disponibles sur : www.fondationluciennedeschamps.org/home/reglements/



