Haïti - Sports : La Ministre Régine Lamur en République Dominicaine





Régine Lamur, la Ministre de la Jeunesse, des Sports et de l’Action Civique, accompagnée de Jude Désir, le Directeur des Activités Physiques et des Sports du Ministère, ont représenté Haïti récemment à la XVIIe Assemblée Générale Ordinaire du Conseil Américain du Sport (CADE) et à la XXIIe Assemblée du Conseil Ibéro-Américain du Sport (CID) à Santo Domingo en République Dominicaine, qui réunissaient plus de 30 pays du continent américain.



Il a été notamment question notamment des politiques publiques relatives au sport, à l’éducation physique et au dopage ainsi que de la tenue en novembre prochain des Jeux Sportifs Scolaires Centraméricains et Caribéens (JEDECAC) au Venezuela et de l’organisation de la VIIIe Convention Internationale sur les Activités Physiques et le Sport (AFIDE 2017) à La Havane.



Au terme de ces Assemblées, les participants ont adopté « La Déclaration de Santo Domingo » qui réaffirme l’engagement des délégués : à développer des politiques publiques axées sur le sport scolaire ; à créer des conditions pour stimuler l’investissement privé dans le sport ; à mettre en place des mécanismes de bonne gouvernance ; à promouvoir la prise en compte des aspirations du mouvement olympique et du sport fédéré dans les politiques publiques ; à poursuivre les efforts de lutte contre le dopage dans le sport via la mise en place d’une Agence Nationale Antidopage et de concourir au renforcement du CADE, afin de garantir sa permanence et son efficacité.



En savoir plus sur la mission du CADE :

Le Conseil Américain du Sport (CADE) qui regroupe les pays du continent américain, a pour mission de favoriser le développement du sport dans ces différents pays à travers la coopération et la mise en place de mécanismes d'actions communes dans le domaine du sport.



HL/ BF/ HaïtiLibre