Haïti - Politique : Inauguration de 3 nouveaux Centres régionaux de documents d’identités





Le Président Jovenel Moïse, accompagné des Président et Vice-présidents de l'Assemblée Nationale, respectivement le Sénateur Youri Latortue et le Député Cholzer Chancy ainsi que du Ministre de l'Intérieur et des Collectivités territoriales, Max Rudolphe Saint Albin, a inauguré trois nouveaux Centres de Réception et de Livraison de Documents d'Identité (CRLDI) au Cap-Haïtien (Nord), à Hinche (Centre) et à Verettes (Artibonite).



Le Député de Hinche Fred Pitton, comme d'autres parlementaires, n'a pas caché sa satisfaction par rapport à la démarche du Président Jovenel Moïse de rendre les services de l'État le plus près de la population.



Ces nouveaux Centres sur un total de 40 prévus à travers le pays, vont permettre à l'État de créer des guichets uniques où le citoyen pourra accomplir toutes les démarches administratives en vue de se procurer les documents d'identité tels que : Carte d'identification, Extraits des Archives, Permis de conduire et Passeport et aussi s'acquitter des frais relatifs.



HL/ S/ HaïtiLibre