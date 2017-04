Haïti - Politique : Vers le relèvement du Grand Sud





Dans le cadre du plan de relèvement du Grand Sud, suite aux recommandations du Président Jovenel Moïse, Aviol Fleurant, le Ministre de la Planification et de la Coopération externe a organisé plusieurs journées de travail avec une équipe composée d’institutions étatiques, d’organisations nationales et internationales chargées de mettre sur pied le plan d’action de la construction de logements pour les sinistrés de l’ouragan Matthew.



Au cours de ces journées, les grandes lignes politiques du logement post Matthew ont été établies. De celles-ci découlent des mesures et dispositions entre autres : le déplacement des sans-abris, l’appui à la reconstruction et à l’auto-construction assistée, la production d’habitats viabilisés et l’élaboration de documents d’aménagement et d’urbanisme pour une meilleure gestion du développement urbain et rural.



L’équipe de travail préconise, entre autres, l’intégration des mesures de réduction des risques dans le but de mieux construire en accordant une attention toute particulière aux groupes les plus vulnérables et les plus touchés par Matthew. Elle souhaite également la participation des communautés dans tous les aspects du processus de relèvement afin d’assurer l’appropriation des activités par les populations locales et l’adéquation des interventions avec le contexte local.



Les actions prioritaires de reconstruction seront orientées sur les communes bénéficiant d’un plan de réduction des risques (PRR) : Abricots, Beaumont, Dame Marie, Jérémie, Moron et Roseaux. Parallèlement, les plans de réduction de risque pour les 7 autres communes de la Grand’Anse seront élaborés.



HL/ HaïtiLibre