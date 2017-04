Haïti - Justice : Nouveau Coordonnateur général dans la lutte contre les narco-trafiquants





Hugues Joseph, le Secrétaire général à procédé à l’installation de Major Lener Renaud, Coordonnateur général de la Commission Nationale de Lutte contre la Drogue (CONALD). Il remplace à ce poste le Colonel Antoine Atouriste.



Le Secrétaire général de la Primature a rappelé au nouveau Coordonnateur qu’Haïti se doit de renforcer son action en matière de lutte contre la drogue « [...] un fléau contre lequel il faut lutter avec la plus grande fermeté et la dernière rigueur », vantant les qualités du major Lener Renaud dont il a souligné le sérieux, le dynamisme et sa loyauté à servir son pays.



Dans ses propos de circonstances le Major Lener Renaud s’est engagé à lutter contre la drogue, le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme selon les vœux du Président Jovenel Moïse. Il s’est dit déterminé à travailler au renforcement de la CONALD, à restaurer l’autorité de l’État et à combattre tous les narco-trafiquants.



Antoine Atouriste, le Coordonnateur sortant, a dressé un résumé de son bilan à la tête de la CONALD entre autres : la finalisation des procédures pénales en matière de lutte contre la drogue, le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme ; la prévention et la répression contre les narco-trafiquants ; la synergie entre la CONALD et la Police Nationale d’Haïti (PNH), la Direction Générale Des Impôts (DGI), l’Unité Centrale de Renseignements Financiers (UCREF), l’Unite de Lutte Contre la Corruption (ULCC), le Bureau de Lutte contre le Trafic des Stupéfiants (BLTS) ; le renforcement du task force et la coopération multilatérale avec les États-Unis, la France, la Colombie et la République Dominicaine.



