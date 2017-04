Haïti - Justice : L’ODVA victime de fraude pour plus de 17 millions de Gourdes





Selon les enquêteurs de l’Unité de Lutte Contre la Corruption (ULCC), un détournement de plus de 17 millions de Gourdes a été mis à jour au sein de l’Organisme de Développement de la Vallée de l’Artibonite (ODVA).



L’enquête a déjà permis d’accuser au moins 6 responsables pour faux en écriture, détournement de biens publics et forfaiture. Plusieurs employés soupçonnés sont toujours sous enquête.



Le mode opératoire des ces personnes ne s’est pas limité à la duplication et la falsification de chèques, ils créaient également de faux dossiers contenant entres autres des documents de dépenses et de fausses factures pour justifier des sorties d’argents pour des travaux fictifs.



L’enquête étant toujours en cours certains informations demeurent confidentiel pour éviter la fuite de certaines personnes soupçonné d’implication dans cette vaste fraude dont tous les aspects ni le total des préjudice n’est encore connu. Les éléments de l’enquête ont été transmis au Parquet de Saint-Marc pour les suites que de Droit.



À suivre...



PI/ HaïtiLibre