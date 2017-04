Haïti - FLASH : Le Chef suprême du vaudou le Roi Daagbo Hounon Houna II, en visite en Haïti





Dans le cadre de l’Acte III des « Rencontres d’ici et d’ailleurs » initiées par l’Association Suisse « Laboratorio Arts Contemporains » également basée au Bénin, une délégation conduite par le Chef suprême du vaudou, sa Majesté le Roi Dada Daagbo Hounon Houna II, accompagné de la reine Na Deffon Houénan Quenum L. Omontcha, est en tournée spéciale en Haïti du 15 au 28 avril.



L’Acte III (« Retours d’Afrique »), vise a mettre en évidence la diversité culturelle entre les Africains et les Afro-descendants des Antilles. À l’Agenda de la tournée du Roi Daagbo, des rencontre avec la communauté vaudou, des débats, des conférences et des activités culturelles. Lors de sa tournée, le Roi rencontrera des leaders vaudou, des autorités politiques et participera aux cérémonies traditionnelles de « Lakou » Souvenance.



Lundi, Limond Toussaint, le Ministre de la Culture a effectué une visite de courtoisie au « Lakou » Souvenance, dans le cadre des festivités annuelles composées notamment de performances chorégraphiques et cultuelles en rapport à certains rituels du vaudou. Ces festivités qui s'étendent du 16 au 18 avril attirent des milliers de visiteurs haïtiens et quelques étrangers curieux.



Le Ministre s'est entretenu avec le patriarches du « Lakou » Souvenance et plus particulièrement avec la plus haute autorité du vaudou du Bénin, le Roi Daagbo Hounon Houna II. Par la suite, le Ministre Toussaint s’est rendu aux « Lakous » voisins Badjo et Soukri.



Pour Limond Toussaint, ces visites dans les « Lakous » de l'Artibonite relève de sa responsabilité, en tant que Ministre de la Culture, de contribuer à la préservation, la valorisation et la promotion du Patrimoine Culturel haïtien.



En savoir plus sur le « Lakou » :

Selon l'Architecte Jean Prophète, le « Lakou » consiste en un rassemblement de petites « kayes » (petites maisons), serrées autour d’un espace en terre battue au milieu d’un enchevêtrement de jardin, régies par des liens de parenté et sous l’autorité incontestée d’un patriarche. Il constitue l’agglomération de base de la famille paysanne.



