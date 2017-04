Haïti - FLASH : Moïse annonce la reconstruction du Palais National





Mercredi au Palais national, le Président Jovenel Moïse, accompagné du Premier Ministre, Dr Jack Guy Lafontant, a procédé à l’installation du Groupe de Travail et de Réflexion sur la Reconstruction du bâtiment historique du Palais National.



Ce Groupe doté d’un mandat de 90 jours, composé de : Clément Bélizaire (Coordonnateur), Georges Michel, Daniel Elie, Patrick Durandis, Patrick Delatour, Mme Sabine Malebranche et Yvan Pinchinat (membres), travaillera de concert avec le Ministère des Travaux Publics et l’Unité de Construction de Logements et de Bâtiments Publics (UCLBP). Il a pour mission de :



1) Retrouver et analyser le plan architectural de l’ingénieur Georges Baussan ;

2) Elaborer la feuille de route pour la reconstruction du Palais National ;

3) Organiser le débat d’orientation et le concours pour définir le parti architectural pour la construction du Palais ;

4) Définir le plan, le programme et élaborer les termes de référence de l’étude de la reconstruction du Palais ;

5) Informer les citoyens, les médias, les organismes publics et la société civile de toutes les activités entreprises dans le cadre de la reconstruction du Palais National.



En présence du Président et Vice-président de l’Assemblée nationale, respectivement le Sénateur Youri Latortue et le Député Cholzer Chancy, du Président du Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire, Me Jules Cantave, d’anciens Chefs d’État haïtiens et de représentants de diverses entités de l’État travaillant dans le secteur de la construction, le Chef de l’État a déclaré :



« [...] Avant la formation de ce Groupe de travail, mon cabinet a organisé plusieurs réunions de travail avec des experts haïtiens afin de s’entendre sur la méthodologie du processus de reconstruction du Palais.La population attend le lancement des activités de reconstruction de ce bâtiment historique depuis longtemps. Je souhaite que ces travaux commencent cette année. La Nation doit avoir une œuvre architecturale répondant aux préoccupations du 21eme siècle tout en conservant le style néoclassique du Palais qu’elle remplacera. Haïti, dans sa splendeur et la République qui reçoit ses invités, doivent avoir un Palais grand, imposant et grandiose.



[...]



Trois conditions essentielles devront être prises en compte dans la conduite des travaux de reconstruction du Palais :



Premièrement: ils doivent permettre aux citoyens, universitaires, experts, architectes et ingénieurs du pays et de la diaspora d’alimenter les réflexions afin d’avoir un Palais National qui réponde aux préoccupations architecturales et esthétiques de l’État tout en respectant les normes modernes de construction des édifices publics à valeur culturelle et historique. Le nouveau Palais National doit faire le lien entre l’histoire, la culture et l’avenir de la Nation. La réalisation d’une œuvre de cette ampleur requiert un dialogue et une communication plurielle avec les citoyens pour entendre leurs avis et développer leur sentiment d’appropriation de toutes les étapes de la reconstruction.



Deuxièmement, nous devons tirer toutes les leçons du séisme du 12 janvier 2010 et être vigilants afin de prendre en compte toute les normes de sécurité en matière de construction.



Troisièmement, l’architecture du Palais a fait rêver plusieurs générations. J’estime nécessaire de reconstruire les façades extérieures du Palais à l’identique. Mais, à l’intérieur il y a lieu d’avoir de nouveaux accommodements qui permettent de répondre aux besoins des organes et des services de la Présidence de la République tout en respectant les normes modernes de construction d’un bâtiment public [...] »



Le Président Moïse, croit que la reconstruction du Centre-ville de Port-au-Prince, demande des compétences pointues dans différents domaines du savoir, promettant que les compétences locales et de la diaspora seront mobilisées affirmant « Pendant mon quinquennat, l’État haïtien va reconstruire le Palais National, le Palais Législatif et le Palais de Justice. Le nouveau Palais National doit faire le lien entre l’histoire, la culture et l’avenir de la Nation haïtienne »



HL/ SL/ HaïtiLibre