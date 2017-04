Haïti - Actualité : Zapping...





Youri Latortue veut donner une réponse à l’ONU :

Youri Latortue, le Président du sénat estime que la décision des Nations-Unies de remplacer la Minustah par la Minujusth est unilatérale http://www.haitilibre.com/article-20656-haiti-flash-bye-bye-la-minustah-bonjour-la-minujusth.html . Il croit qu'Haïti doit se préparer à donner une réponse nationale ferme à cette décision de l’ONU. Des propos que ne partage pas Lucien Jura, Porte-parole de la présidence qui a déclaré lundi que l'adoption à l’unanimité de la résolution du Conseil de Sécurité de l’ONU avait fait l’objet de grandes discussions entre l’Exécutif et les Nations Unies et qu'il s'agissait d'un pas dans la bonne direction.



Importante réunion avec l’UE :

Cette semaine, une importante réunion s’est tenue entre Vincent Degert l’Ambassadeur de l'Union Européenne (UE) en Haïti et : le Premier Ministre, Jack Guy Lafontant, le Ministère des Finances, le Ministère de l’Éducation National, Charles Jean Jacques, l’Ordonnateur National du Fonds Européen de Développement (FED) en Haïti, autour de l'appui budgétaire de l'UE à la consolidation de l'État haïtien « La coopération avec l'UE est très importante pour nous au Gouvernement au moment où l'on doit faire beaucoup de choses avec très peu de moyens [...] le Gouvernement s'engage à assainir l'État, à réduire les dépenses publiques, à capitaliser sur les acquis et à réformer l'administration publique » a indiqué le Premier Ministre Lafontant.



Reconstruction des centres historiques des grandes villes ?:

Mercredi, le Chef de l’État a annoncé la mise sur pied de comités d’initiative sur le réaménagement et la reconstruction des centres historiques de toutes les grandes villes de la République, prioritairement le centre historique du Cap-Haitien et toutes les villes du Grand Sud dévastées en support aux Autorités Publiques d’Aménagement du Territoire nouvellement créées seront mis en place.



Himler Rébu inquiet :

L'ancien colonel Himler Rébu se dit inquiet face à la possibilité qu'Haïti revive des heures de grande instabilité après le départ du pays de la Minustah. Pour éviter cette situation, il pense qu'un contingent réduit de militaires de l'ONU devrait rester dans le pays, comme moyen de dissuasion, en attendant la création d'une armée nationale.



La PODDH estime la Minujusth inutile :

Anthonal Mortimé, le Secrétaire Exécutif de plateforme des Organisations Haïtiennes de Droits Humains (POHDH) se réjouit du départ de la Minustah et parle d’une petite victoire. Cependant. il estime que son remplacement par la Minujusth http://www.haitilibre.com/article-20656-haiti-flash-bye-bye-la-minustah-bonjour-la-minujusth.html n’apportera aucun résultat.



La Ministre Minos au lancement de la JIMS :

Jessy Menos la Ministre du Tourisme et son Directeur Général Andy Durosier ont pris part au cocktail de lancement des activités devant marquer la Célébration de la Journée Internationale des Monuments et Sites (JIMS). http://www.icihaiti.com/article-20708-icihaiti-patrimoine-journee-mondiale-des-monuments-et-des-sites.html



HL/ HaïtiLibre