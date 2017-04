Haïti - FLASH : Résultats définitifs ASEC, CASEC et Délégué de ville





Suite aux arrêts du Bureau du Contentieux Electoral National (BCEN) et après délibération et conformément à l’article 188 du Décret électoral du 2 mars 2015, le Conseil Électoral Provisoire (CEP) a proclamé les résultats définitifs des Elections des Collectivités Territoriales pour les Assemblées des Sections Communales (ASEC), les Conseils d’Administration des Sections Communales (CASEC) et les Délégués de Ville (DV).



Les résultats seront également disponibles à la Direction des Opérations Electorales, situé à la route de Frères, Pétion-ville, au numéro 133 ; au niveau de tous les Bureaux Electoraux Départementaux (BED) et Communaux (BEC).



NOTEZ : Les élections doivent être organisées et reprises pour certains postes de Délégués de Ville, ASEC et CASEC dans les Communes et Sections communales suivantes :



Délégué de Ville de Pestel (Grand'Anse), pour absence de candidature ;

ASEC/CASEC, Carrefour (Ouest), section communal de Berly, pour acte de vandalisme ;

ASEC/CASEC, Léogâne (Ouest), 7ème section Beauséjour, pour acte de vandalisme ;

ASEC/CASEC, Acul du Nord (Nord); 5ème section Coupe à David, pour acte de vandalisme ;

ASEC, Ouanaminthe (Nord-Est), 7ème section Savane au Lait, pour non déroulement des élections pour absence de candidature ;

CASEC, Ferrier (Nord-Est), 3ème section Maribahoux, pour égalité de voix ;

ASEC, St Louis du Nord (Nord-Ouest), 6ème section Lafague, pour non déroulement des élections pour absence de candidature ;

ASEC/CASEC, Côtes de Fer (Sud-Est), 6ème section Jamais Vu, pour acte de vandalisme ;

ASEC/CASEC, Jacmel, (Sud-Est), 7ème section Grande Rivière de Jacmel, pour acte de vandalisme ;



RÉSULTATS :



Délégué de ville : www.drive.google.com/drive/folders/0B56RZ3-JtuHxY3U4ekpRNEVEM1k



ASEC : www.drive.google.com/drive/folders/0B56RZ3-JtuHxeW5vZGZwbDRRTkk



CASEC : www.drive.google.com/drive/folders/0B56RZ3-JtuHxSllmcE85TEV5bFU



HL/ HaïtiLibre