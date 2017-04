Haïti - FLASH : Accident d’autobus dans le Sud-Ouest au moins 18 victimes





Jeudi en milieu de journée, un autobus identifié « Lionel Express » provenant de Chardonnières (Sud-Ouest) se dirigeant vers les Cayes s’est renversé dans un virage à proximité de Carrefour-Joute, causant la mort de 2 passagers et en blessant 16 autres (bilan provisoire).



Des résidents aidés de secouristes et des agents de la Police Nationale d’Haïti (PNH) ont sortir certaines personnes blessées restées coincées dans l’autobus. Les blessés ont été transportés d’urgence à l’hôpital général des Cayes, par le Centre Ambulancier National (CAN) et des véhicules de la PNH.



L’inspecteur Jean Guito Calas, Chef du service de la circulation du Département du Sud, pointe du doigt la négligence du conducteur et le mauvais état du véhicule. Un problème mécanique ou de freins, pourrait être à l’origine de cet accident, sans que cela puisse être confirmé pour le moment, le chauffeur ayant pris la fuite.



TB/ HaïtiLibre