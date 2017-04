Haïti - Technologie : L’Énergie solaire arrive chez l’habitant à Panyol





La Fondation Dr Louis G. Lamothe (FLGL) et la compagnie RE-Volt de Digicel installent à Panyol (Kenscoff) un kit solaire chez une cinquantaine de ménages.



L'énergie représente la quatrième priorité d'action mise de l'avant par les acteurs de Panyol sur le chemin de la transformation sociale de la communauté. La population n'a pas accès à l'électricité pour s'informer, pour être connectée de manière constante avec la planète, pour éclairer leur maison, pour créer de la richesse et pour renforcer la qualité de l'éducation.



La FLGL s'associe avec RE-Volt, dans une première phase d'expérimentation, afin de faciliter aux familles l'apprentissage de la connexion avec le monde pour une transformation de la communauté.







En savoir plus sur L’entreprise Re-Volt :

« Re-Volt », une compagnie lancée par Marteen Boute, le Président Directeur Général de la Compagnie DIGICEL, offre des produits solaire qui apporte de l’électricité aux familles haïtiennes en milieu rural. Les clients paient un abonnement mensuel de 250 Gourdes en échange de l'utilisation sans restriction de l’installation. Le kit inclut des panneaux solaires, des batteries avec prises USB et plusieurs ampoules.



HL/ HaïtiLibre