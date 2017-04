Haïti - Politique : Fructueux Forum de la diaspora





Jeudi dans le cadre des activités commémoratives de la Journée Nationale de la Diaspora (JND), au cours du Forum de la diaspora, convoqué par Stéphanie Auguste, la Ministre des Haïtiens Vivant à l’Étranger (MHAVE) qui s’est tenu au Centre de Convention de la Banque de la République d’Haïti (BRH), plusieurs sujets ont été débattus.



Entre autres thèmes de discussions : Plaidoyer pour la création d’un fonds d’investissement et de développement de la diaspora, présenté par le Hervé Denis, Ministre de la Défense ; Les opportunités d’investissement de la diaspora dans le tourisme en Haïti, présenté par Ulrick Noël, Directeur des investissements au Ministère du tourisme ; Garantir les investissements de la diaspora, présenté par Claudy Pierre, Directeur Général du Ministère de la Justice ; Les législations dans le commerce en Haïti, présenté par Me Philippe Volmar, spécialiste sur les questions investissement et de droit des affaires ; Projet de retour des compatriotes de l’étranger intitulé « Diaspora welcome back », présenté Mme Aude Sicard.



Trois ateliers de réflexions ont été organisés :



Le premier, animé par Me Annibal Coffy, a tenté d’apporter des réponses à la question « Comment impliquer la diaspora dans le développement économique et social d’Haïti ? »



Le deuxième, animé par Sannon Dener a traité de « Diaspora, promotion et commercialisation des produits haïtiens à l’étranger ».



Le troisième, animé par le Docteur Saint-hubert, s’est penché sur la question « Comment peut-on utiliser les compétences haïtiennes au service de la modernité ? »



Les membres des différents ateliers ont soumis un ensemble de propositions comme entre autres : l’ouverture de bureaux du MHAVE dans tous les Consulats d’Haïti à l’étranger ; offrir des formations adéquates aux jeunes ; réaliser une synergie entre les Haïtiens de l’étranger et ceux du terroir pour déterminer les compétences de la diaspora et mieux les canaliser au pays.



HL/ HaïtiLibre