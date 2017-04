Haïti - FLASH : 100 millions de Gourdes pour des activités de renseignements et de sécurité





Afin d’assurer la sécurité de la Caravane présidentiel du Changement dont la tournée va débutée le 1er mai prochain et des festivités de la fête du Travail (1er mai) et du drapeau (18 mai), Max Rudolph Saint-Albin, le Ministre de l’Intérieur demande dans une note adressée au Ministre des Finance, de lui allouer 100 millions de Gourdes pour mener à bien sa mission.



« [...]

Monsieur le ministre,



Le Ministre de l’Intérieur et des Collectivités Territoriales a l'avantage de solliciter votre intervention pour qu'un montant de cent millions (100,000,000.00) Gourdes 00/100 soit versé sur le sous-compte 111205071, logé dans le Compte Unique du Trésor.



Cette somme servira à couvrir les activités de renseignements et de sécurité durant les périodes avant et après la fête du travail, les activités en rapport avec la caravane présidentielle fixée le 1er mai et les festivités liées à la commémoration du drapeau [...]



Max Rudolph Saint-Albin, Ministre. »



HL/ HaïtiLibre