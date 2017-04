Haïti - FLASH : Les services d'immigration américains recommandent la fin du TPS





James McCamen, le Directeur par intérim du « US Citizenship and Immigration Services » (USCIS), a émis une recommandation visant à mettre fin au programme de protection temporaire en janvier 2018, programme dont bénéficie près de 60,000 haïtiens autorisés à rester aux États-Unis http://www.haitilibre.com/article-20679-haiti-flash-pres-de-60-000-haitiens-craignent-que-trump-ne-renouvelle-pas-le-tps.html



Rappelons que l'administration Obama avait d'abord offert le TPS aux haïtiens suite au séisme dévastateur de 2010. Cette protection a été prolongée à plusieurs reprises et la dernière période en cours, expire le 22 juillet 2017.



Dans sa lettre, McCament souligne que les conditions en Haïti se sont suffisamment améliorées pour mettre fin au « Temporary Protected Status » (TPS) pour les haïtiens. Il propose une extension jusqu’en janvier 2018 pour permettre une « période de transition ordonnée », et estime que ce programme ne devrait pas être prolongé au-delà.



Cependant, la décision finale sur le sort des haïtiens, relève du Secrétaire du « US Department of Homeland Security » (DHS), John Kelly, qui n'a pas encore pris de décision sur ce sujet... selon le Porte-parole David Lapan.



