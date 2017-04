Haïti - Europe : 4 millions additionnels pour le relèvement Post-Matthew





Vendredi, Charles Jean-Jacques Ordonnateur national du Fonds Européen de Développement (FED), Carmel André Béliard, le Ministre de l'Agriculture, l'Ambassadeur de l'Union européenne, Vincent Degert et Bénédicte Gazon, Directrice de l'Agence Française de Développement (AFD), ont signé un accord de financement additionnel au programme de Sécurité Alimentaire Sud (SECAL), d'un montant de 4 millions d’Euros, afin d'aider au relèvement post Matthew.



Lancé en 2012, le programme SECAL visait initialement à augmenter la production agricole de la plaine des Cayes, via notamment la rénovation des périmètres irrigués, la distribution d'intrants et l'assistance technique aux producteurs. Cette nouvelle enveloppe permettra d'étendre l'action y compris dans les mornes, afin de reconstituer les moyens de production des producteurs durement éprouvés par le passage de l'ouragan Matthew, qui a provoqué la perte de leur cheptel ou de leur exploitation.



Ce programme, cofinancé par l’AFD, est piloté directement par le Ministère de l'agriculture à travers la Direction départementale de l'agriculture du Sud (DDAS). Il cible 2,000 exploitants de la plaine des Cayes et des mornes alentours.



Cette enveloppe financière, qui fait partie des 30 millions d’Euros additionnels mobilisés par l'Union européenne suite au passage de Matthew en octobre 2016, va permettre de reconduire pour deux ans le programme SECAL, afin d'améliorer la sécurité alimentaire et les revenus des populations rurales, toujours vulnérables plus de 8 mois après le passage de l'ouragan.



HL/ HaïtiLibre