Haïti - Santé : Pas de produits alimentaire synthétiques en Haïti





Suite à la circulation de fausses informations depuis fin 2016, relatives à la présence supposée de produits alimentaires synthétiques à base de plastique en Haïti notamment du riz et des pâtes importés ; le Ministère du Commerce, en conférence de presse a dévoilé les résultats d’une enquête menée par les techniciens de la Direction du Contrôle de la Qualité (DCQ) et de la Protection du Consommateur et rassuré la population haïtienne alarmée par ses rumeurs.



Afin de vérifier ces informations, le Ministère du Commerce, à travers la DCQ a ouvert une enquête en vue de rechercher les produits suspects, inspecter des centres de vente et entrepôts de produits alimentaires, interroger des membres de la population (vendeurs et consommateurs) et analyser des échantillons de produits suspectés.



Cette enquête a été conduite dans 7 villes du département de l’Ouest : Carrefour, Delmas, Pétion-Ville, Croix-des-Bouquets, Tabarre, Port-au-Prince, Miragôane et d’autres villes de province du Grand Sud, dont les Cayes, Jacmel, Belle-Anse, Marigot, La Vallée de Jacmel, Bainet et Côte-de-Fer, et dans d’autres départements du Nord et des Nippes.



Cette enquête, qui a été menée auprès des supermarchés, des dépôts et des marchés publics dans la zone métropolitaine et dans quelques villes de province, n’a pas révélé la présence de produits alimentaires synthétiques sur le marché local. « Au cours de ces inspections, les techniciens du Ministère ont constaté sur la présence sur le marché d’une grande variété des pâtes alimentaires de couleur blanche et/ou translucide, de plus en plus importante dans le pays », a indiqué Mme Roberta Jean-Baptiste, Directrice de la DCQ ajoutant qu’un échantillon de ces produits a été prélevé pour des analyses afin de déterminer s’ils sont synthétiques ou naturels. « Les résultats des tests organoleptiques, méthode A.O.S.T (Aspect, Odeur, Saveurs, Texture) ainsi que les analyses de laboratoire, confirment que nous ne sommes pas en présence de produits synthétiques, fabriqués à partir de matière plastique. »



Le Ministre du Commerce, le Dr Pierre Marie Du Mény, a invité la population à garder son calme et affirmé « [...] le Ministère s’engage à renforcer le processus de Contrôle de Qualité dans le pays. À cet effet, un déploiement d’Inspecteurs sera fait très prochainement, sur tout le territoire national en vue de vérifier l’état des produits en vente sur le marché, notamment leurs conditionnements et les dates d’expiration ».



HL/ HaïtiLibre