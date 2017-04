Haïti - Montréal : 4 jeunes entrepreneurs représentent Haïti





Du 25 au 30 avril, à Montréal, 4 jeunes entrepreneurs haïtiens : Mélior Joseph, Abner Volsaint, Makendy Smith et Marc-Edwens Thélusma représenteront Haïti à la Grande rencontre des jeunes entrepreneurs de l’espace francophone, qui réunira plus de 300 jeunes entrepreneurs en provenance de plus de 22 pays.



Organisée conjointement par les Offices jeunesse internationales du Québec (LOJIQ), le Secrétariat à la jeunesse (SAJ) et la Jeune chambre de commerce de Montréal (JCCM), cette rencontre internationale permettra aux jeunes entrepreneurs participants de l’espace francophone, dont Haïti, de présenter leurs projets entrepreneuriaux à des partenaires éventuels.



Mélior Joseph :

Mélior Joseph représentera l’entreprise « Chocomax » dont la mission est de valoriser le cacao haïtien à travers la transformation locale. L’entreprise est connue sur le marché local pour son chocolat en poudre, son beurre de cacao et sa crémasse-chocolat.



Makendy Smith :

Makendy Smith, est le cofondateur, CEO et Directeur de création de « Mak Pa Nou Création », une entreprise du secteurartisanal spécialisée dans la fabrication de sandales et d’accessoires.



Abner Volsaint :

Abner Volsaint, représente « La Confiserie Soulouquoise » qui produit et commercialise des produits de confiserie du patrimoine culinaire haïtien notamment : la Dous Makos ordinaire, Gratin-Makos, Festi-Makos et Makos-Diète.



Marc-Edwens Thélusma :

Marc-Edwens Thélusma œuvrant dans le secteur de l’entrepreneuriat social, représentera d’une part le « Groupe Praxis d’Haïti » (GPH) qui a pour objectif la transformation du tissu social en vue d’une meilleure vie en Haïti par la promotion du leadership et de l’entrepreneuriat chez les jeunes et d’autre part le Foyer « Lavi pou timoun yo » (LAPTY).



PI/ HaïtiLibre