Haïti - Actualité : Zapping...





Rosny Desroches pour l’armée :

Suite à l'annonce du départ de la Minustah en octobre prochain http://www.haitilibre.com/article-20656-haiti-flash-bye-bye-la-minustah-bonjour-la-minujusth.html , Rosny Desroches le Directeur exécutif de l'ISC a déclaré « Il nous faut des forces armées au pays pour maintenir l'ordre et la Paix publique. »



Le Maire de PAP et la finance municipale :

Lundi au Karibe Convention Center, le Maire de Port-au-Prince, Youri Chevry, en compagnie des Maires assistants Mme Kettyna Bellabe et Bernard Joseph, a participé au sommet international sur la Finance et la 2ème édition de la Fin Tech, qui s’est déroulée autour du thème « Financer l’immobilier en Haïti ». Cette journée dédiée à la Finance Municipale, a permis entre autres de partager des réflexions sur la décentralisation, les Objectifs de Développement Durable (ODD), la finance Municipale et les infrastructures portuaires dans les communes.



300,000 emplois sur 8 ans, selon l’ADIH :

Georges Sassine, le Président de l'Association des Industries d’Haïti (ADIH) a affirmé que le secteur de l'assemblage textile était en plein boom en Haïti et que ce secteur est en mesure de créer grâce à la loi HOPE (prolongée jusqu'en 2025 http://www.haitilibre.com/article-13699-haiti-economie-nouveaux-developpements-sur-le-renouvellement-de-la-loi-hope.html ), plus de 300,000 emplois sur 8 ans avec des revenus annuels pour Haïti, de 6 milliards de dollars américains. Lire aussi : http://www.haitilibre.com/article-20641-haiti-economie-moise-espere-la-creation-de-300-000-nouveaux-emplois-sur-5-ans.html



Le Ministre de l’Éducation au Mexique :

Suite à l’ouverture par le Chef du gouvernement de la ville de Mexico, Miguel Mancera, du Séminaire sur l'alimentation scolaire en Amérique latine et la caraïbe (24-26 avril) ; Pierre Josué Angenor Cadet, le Ministre de l’Éducation Nationale est intervenu sur le premier panel pour présenter les efforts d'Haïti dans le domaine de l'alimentation scolaire. Il a soutenu la nécessité d'un renforcement des actions en cours au bénéfice des élèves haïtiens. Le panel était coordonné par le Directeur régional du Programme Alimentaire Mondial (PAM) pour l'Amérique latine et la Caraïbe.



Vers la relance du Bureau de Tourisme de Grand’Anse :

Lundi, en vue de relancer les activités du Bureau du tourisme de la Grand’Anse, dysfonctionnel depuis plusieurs mois et de mieux valoriser le potentiel touristique de ce Département, Jessy Menos la Ministre du Tourisme s’est entretenu avec le Sénateur de la Grand’Anse, Sorel Jacinthe.



Coordination des actions dans le Sud :

Lundi, Fednel Monchery le nouveau Directeur Général du Ministère de l'Intérieur et des Collectivités Territoriales, accompagné entre autres de son équipe technique, du Chef et du Directeur de Cabinet du Ministre, a rencontré des Représentants d'organisations de la communauté internationale, autour des pluies diluviennes qui ont provoqué des inondations dans le Sud, le week-end écoulé http://www.haitilibre.com/article-20744-haiti-flash-pluies-diluviennes-sur-le-grand-sud-importants-degats-bilan-provisoire.html Cette réunion qui s'est tenue au Centre d'Opérations d'urgences National (COUN), avait pour objectif d'évaluer la situation, d'identifier les besoins partiels des populations touchées et d'harmoniser les mécanismes de coordination des actions de réponse.



HL/ HaïtiLibre