Haïti - FLASH : Des individus tirent sur un véhicule de la Croix-Rouge





Mercredi la Croix-Rouge Haïtienne a été victime d'un acte criminel perpétré à quelques mètres de l'entrée de l'institution. Aux environs de 10:30 du matin, un véhicule portant l’emblème de la Croix-Rouge Haïtienne (CRH) a été attaqué par des individus armés non identifié, qui ont tiré à bout portant sur les passagers, blessant grièvement un des cadres de la CRH.



Dr. Guiteau Jean-Pierre, le Président de la CRH, a déclaré dans une note « Cet acte témoigne d'une méconnaissance par ces individus du rôle de la Société Nationale de la Croix-Rouge Haïtienne, institution humanitaire neutre et apolitique dont la mission principale est de prévenir et d'alléger les souffrances humaines.



La Croix·Rouge Haïtienne condamne avec la plus grande fermeté cette attaque et rappelle que les personnels humanitaires ne doivent pas être pris pour cibles dans l'exercice de leur fonction.



Il est donc demandé à tout un chacun de respecter l'emblème et le logo de la Croix-Rouge Haïtienne afin que la Société Nationale puisse exercer son mandat humanitaire auprès des plus vulnérables conformément aux Principes Fondamentaux du Mouvement. »



HL/ HaïtiLibre