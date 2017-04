Haïti - FLASH TPS : 16 Sénateurs américains à la défense des haïtiens aux USA





Mercredi, suite à la recommandation de James McCamen, le Directeur par intérim du « US Citizenship and Immigration Services » (USCIS), de mettre fin au « Temporary Protected Status » (TPS) pour les Haïtiens d'ici janvier http://www.haitilibre.com/article-20727-haiti-flash-les-services-d-immigration-americains-recommandent-la-fin-du-tps.html le Sénateur américain Bob Mendenez, dans une lettre adressée au Secrétaire d'État Rex Tillerson et au Secrétaire du « Department of Homeland Security » John Kelly, signée par 15 de ses collègues démocrates, exhorte l'administration Trump à prolonger le Programme de TPS, qui expire le 22 juillet prochain pour près de 60,000 haïtiens vivant aux États-Unis.



Dans cette lettre lettre, les sénateurs affirment qu'Haïti ne s'est toujours pas remis du séisme de 2010 et de l'ouragan Matthew l'année dernière « Plus de sept ans après le séisme dévastateur et la crise humanitaire qui en a résulté, Haïti n'a pas encore récupéré » ont écrit les sénateurs qui rappellent que ce programme de TPS a été créé pour les étrangers « [...] lorsque des conditions extraordinaires dans leur pays d'origine représentent une menace sérieuse pour leur sécurité personnelle [...] Compte tenu des nombreux défis d'Haïti, l'action des États-Unis devrait être de donner la priorité à l'assistance et au redressement des catastrophes et non pas de renvoyer les ressortissants haïtiens dans un pays qui n'a pas la capacité de les soutenir, » soulignant les difficultés qui subsistent en Haïti.



Rappelons que le Gouvernement américain a accordé cette protection temporaire aux ressortissants de 13 pays éprouvés par des catastrophes naturelles majeures, la famine ou la guerre...



Notez que John Kelly, n'aurait pas encore pris de décision quant au sort des haïtiens vivant sous ce statut aux États-Unis, selon le porte-parole de la Sécurité intérieure, David Lapan.



SL/ HaïtiLibre