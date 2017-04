Haïti - FLASH : 6 adolescents criblés de balles (Carrefour)





Mardi soir à Brochette 95 (Commune de Carrefour), 6 adolescents âgés entre 13 et 16 ans ont été criblés de balles sur la rue Savannah, par deux individus non identifiés et pour une raison inconnue, alors qu’ils étaient assis tranquillement selon des témoins.



5 de ces jeunes sont décédés sur place et le sixième a été blessé et transporté d’urgence à l’Hôpital a confirmé mercredi l’Inspecteur principal Gary Desrosiers, Porte-parole adjoint de la Police Nationale d’Haïti (PNH).



La police arrivée sur place après le drame et n’a pu que faire les constats d’usages et recueillir des témoignages, les assassins ayant pris la fuite après leurs crimes sans être inquiétés...



Les résident sont sous le choc et ne comprennent pas cette agression tragique, alors que les victimes étaient connues pour être des élèves qui menaient une vie tranquille, apparemment sans problème « C’est incompréhensible, et inconcevable » a déclaré le frère de l’une des victimes fortement éprouvé. Les familles démunies, demandent aux autorités de leur venir en aide pour organiser les funérailles.



PI/ HaïtiLibre