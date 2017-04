Haïti - RD : Vers la restructuration de la Commission Mixte Bilatérale





Jeudi au siège de la Chancellerie dominicaine à Santo-Domingo, lors de la première réunion officielle des ministres des Affaires Étrangères Antonio Rodrigue (Haïti) et Miguel Vargas (République Dominicaine), les deux Chanceliers dans un document d’accord conjoint, ont convenu entre autres de la restructuration et de la revitalisation de la Commission Mixte Bilatérale (CMB), pour permettre la mise en œuvre des accords conclus entre les deux gouvernements. Ils ont exprimé l'intérêt de continuer à travailler pour accroître les accords de coopération et le développement du commerce entre les deux nations de l’île.



Sur un autre sujet de ce cet accord, concernant la documentation des ressortissants haïtiens résidant en République Dominicaine en situation migratoire irrégulière, le Chancelier haïtien Antonio Rodrigue a confirmé qu’à compter du vendredi 28 avril et afin de répondre aux engagements du Gouvernement haïtien, seront délivré plus de 10,000 pièces d'identité produites par le gouvernement haïtien http://www.haitilibre.com/article-20752-haiti-flash-distribution-de-passeports-et-autres-documents-en-rd.html ce qui leur permettra de répondre à l’une des exigences obligatoires, des personnes inscrites dans le Programme National de Régularisation des Étrangers (PNRE), mis en place en juin 2014 par la République Dominicaine.



Concernant la sécurité en Haïti et à celle des frontières en particulier après le départ de la Minustah, sujet d’inquiétude des dominicains qui ont commencé a renforcer militairement leurs frontières http://www.haitilibre.com/article-20738-haiti-rd-les-dominicains-renforcent-militairement-leur-frontiere.html le Ministre Antonio Rodrigue, se voulant rassurant a déclaré à son homologue dominicain, que la Police Nationale d'Haïti (PNH) était en mesure d'assurer la sécurité dans son pays après le départ de la Minustah...



SL/ HaïtiLibre