Haïti - Actualité : Zapping...





La Voiture du Sénateur Beauplan caillassée :

Jeudi, sur la route de Bois-Verna, lors d’un mouvement de protestation des étudiants expulsés de l'Université d’État d’Haïti (UEH) qui exigent leur réintégration http://www.haitilibre.com/article-19229-haiti-education-occupation-illegale-l-ueh-annonce-les-premieres-sanctions.html http://www.haitilibre.com/article-18200-haiti-flash-fin-de-6-mois-d-occupation-du-rectorat-de-l-ueh.html appuyés par de nombreux sympathisants, plusieurs véhicules dont celui du Sénateur Evalière Beauplan ont essuyé des jets de pierres, qui ont causé de nombreux dommages. Un autre véhicule a été incendié non loin de l’Institut d’Études et de Recherches Africaines d’Haïti (IERAH).



Quelles relations entre Moïse et Guy Philippe ?

Quatre sénateurs, Nènel Cassy, Ricard Pierre, Évalière Beauplan et Antonio Cheramy, dans une lettre adressée au Président du Sénat Youri Latortue, demandent que « Jovenel Moïse fournisse une explication en bonne et due forme sur la nature de ses relations avec Guy Philippe qui vient de plaider coupable [...] » http://www.haitilibre.com/article-20736-haiti-flash-rebondissement-dans-l-affaire-guy-philippe.html http://www.haitilibre.com/article-20754-haiti-flash-guy-philippe-avoue-et-risque-20-ans-de-prison.html



Protéger les sites agricoles et la biodiversité du Lac Azuei :

Jeudi, le Président Jovenel Moïse a visité les installations de l’écloserie de la « Caribbean Harvest », au Lac Azuei. une entreprise spécialisée dans la production d'œufs et de larves, notamment de poissons. Le Chef de l'État a passé des instructions au Ministère de l’Agriculture pour qu’il réactualise les dernières études sur le Lac Azuei afin de protéger les sites agricoles et la biodiversité de la zone http://www.haitilibre.com/article-20786-haiti-politique-moise-cherche-a-encourager-les-investissements.html



Atelier sur le commerce binational :

Jeudi, en présence de Pierre Marie Du Meny, Ministre du Commerce et de l’Industrie, a eu lieu le lancement d’un atelier national pour la Formulation du Programme Binational Haïti-République Dominicaine sous le 11eme Fonds Européen de Développement (FED) de la Composante « Commerce ». Ça a été l’occasion de présenter la fiche d’action et le cadre du volet commerce de ce Programme et de rappeler les premières activités possibles relevées lors de la phase d’identification.



Projet de l’OIM dans les zones frontières :

Jeudi à l'hôtel Montana, Jean Claudy Pierre, le Directeur Général du Ministère de la Justice a participé à la réunion de travail du 2e Comité Directeur dans le cadre du projet de l'Organisation internationale de la Migration (OIM). Plusieurs représentants d'autres institutions étatiques dont le ministre des Affaires Sociales, ont pris part à cette rencontre. Ce projet qui cible les différentes zones frontalières du pays, vise à offrir un encadrement aux femmes et enfants en situation difficile.



HL/ HaïtiLibre