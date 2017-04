Haïti - Sécurité : La PNH lance l’Opération «Ouragan» contre la criminalité





Jeudi lors d’un point de presse, l’Inspecteur principal Gary Desrosiers, Porte-parole adjoint de la Police Nationale d’Haïti (PNH) a donné quelques précisions sur « l’Opération Ouragan » qui a commencé à se déployer mardi dernier qui vise à lutter contre la criminalité et à mettre les bandits hors d’état de nuire.



Cette opération, d’une durée d’un mois, qui sera déployée dans 3 départements : l’Ouest, l’Artibonite et le Nord mobilisera plus de 3,000 policiers (20% de l’effectif national). Les zones d’opérations ciblées sont entre autres les marchés, les gares, les sites touristiques, les stations de véhicules.



Pour le département de l’Ouest, 200 agents provenant de différentes unités spécialisées de la PNH, vont être déployés dans des endroits stratégiques de la région métropolitaine [Brigade d'intervention motorisée (BIM), la Brigade d'Opération d'Intervention Départementale (BOID), de l’Unité Départementale de Maintien d'Ordre (UDMO), la Direction Centrale de la Police Routière (DCPR)], le SWAT restera en réserve en cas de besoin, a précisé Gary Desrosiers.



Par ailleurs, Gary Desrosiers a souligné que l’ « Opération Ouragan » inclus également la sécurité des déplacements du Président Moïse dans le cadre de la caravane de changement, dont la tournée de 5 ans, débutera lundi 1er mai.



S/ HaïtiLibre