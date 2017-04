Haïti - Actualité : Zapping...





Le Parti de Guy Philippe en désaccord :

Jeudi en conférence de presse, les représentants du « Consortium National des Partis Politiques Haïtien », le Parti du Sénateur élu Guy Philippe, ont déclaré que ce siège au Sénat, s’il devient vacant, revenait de droit au Parti de Guy Philippe et qu’ils sont en désaccord avec l’alternative proposée par le CEP, une alternative qui ne respecte pas le vote majoritaire des électeurs http://www.haitilibre.com/article-20784-haiti-politique-vers-le-remplacement-du-senateur-guy-philippe.html



Deux manifestations annoncées :

À quelques jours de la fête du travail le 1er Mai, la plateforme des syndicats des usines textiles, élèvent la voix pour dénoncer les mauvaises conditions de travail dans ce secteur. Elle interpelle le Gouvernement et réclame 800 gourdes comme salaire minimum pour 8 heures de travail. La plateforme annonce deux manifestations simultanées, le 1er mai, à Port-au-Prince et à Ouanaminthe.



Tourisme et coopération chinoise :

Vendredi Mme Colombe Emilie Jessy Menos, la Ministre du Tourisme s’est entretenu avec Ling Jun, le Représentant Permanent du Bureau de développement commercial de chine en Haïti, autour du renforcement de la la coopération dans le domaine du tourisme entre les deux pays.



Un site web pour l’ONI :

Wilson Fièvre, le Directeur Général de l’Office National d’Identification (ONI) a annoncé qu’un site Web sera disponible a compter du 1er mai dans l’objectif d’informer la population et de réduire le temps de livraison des Cartes d’Identité Nationale (CIN). À partir de ce site, les citoyens pourront entre autres, produire une demande de CIN et aussi connaître l’endroit exact où il peuvent la retirer. A suivre...



Visite de Moïse à la Brasserie La Couronne... :

Vendredi dans le but d'encourager l'investissement privé et rassurer les entrepreneurs, le Président Moïse, a visité la Brasserie La Couronne, spécialisée dans production de boissons gazeuses, certifiée au niveau international et GS Industries S.A manufacturier de matelas, dans la Plaine du Cul-de-sac.



Caravane du changement J-3 :

Vendredi, le Chef de l’État a inspecté plusieurs chantiers dans la localité Lagrange, dans le bas Artibonite, où sera lancé la Caravane du changement (lundi 1er mai). Le Président Moïse a lancé un appel, notamment aux planteurs pour accompagner cette initiative.



Condoléances de l’Ambassade d’Allemagne :

Suite au décès jeudi, d'Herby Widmaïer en sa résidence à l'âge de 84 ans, « l’Ambassade d’Allemagne transmet ses profondes sympathies à la famille Widmaïer. Haïti a perdu un éminent fils et un citoyen allemand » http://www.haitilibre.com/article-20788-haiti-social-hommages-et-condoleances-a-herby-widmaier.html



HL/ HaïtiLibre