Haïti - Culture : Semaine d’Haïti à Washington DC





L’Ambassadeur d’Haïti à Washington DC, Paul Altidor annonce que se tiendra la « Semaine Haïti » dans la capitale américaine du 13 au 21 mai, en partenariat avec « Busboys and Poets ». Dans les prochains jours, nous publieront le programme détaillé de tous les événements de cet évènement culturel dont nous vous invitons à partager un aperçu :



Résumé de la Programmation :



- Une célébration de la culture haïtienne à « Busboys and Poets » avec une performance acoustique de la chanteuse internationale, Emeline Michel, connue pour fusionner la pop, le jazz, le blues et les rythmes haïtiens traditionnels dans une musique émouvante et joyeuse livrée dans un spectacle live charismatique ;



- Pour les amoureux de l'histoire, la conservatrice du musée Smithsonian le Dr. Joanne Hyppolite offrira une visite guidée dans les salles du Musée national d'histoire et de culture afro-américaines en soulignant les contributions d'Haïti et des Haïtiens exposés ;



- Une conversation avec le Procureur Général de DC, Karl Racine, Patrick Gaspard, ancien ambassadeur des États-Unis en Afrique du Sud et ancien directeur exécutif du Comité national démocratique (DNC) et Marie St Fleur, le premier haïtien-américain élu à l'Assemblée législative de l'État. Yamiche Alcindor du New York Times modérera cette conversation de personnages éminents d'origine haïtienne ;



- Jeudi 18 mai, jour du Drapeau haïtien, l'Ambassade accueillera une réception et une « open house » dans sa Chancellerie rénovée ;



- La professeure Marcia Chatelain, de l'Université de Georgetown, mènera une conversation célébrant le parcours et les contributions des Haïtiens-Américains à travers l'histoire américaine ;



- Dimanche 21 mai, marquera la clôture de la semaine d'Haïti à DC en dévoilant la dernière initiative au public appelée « Pop-Up Shop » au niveau de l'Ambassade. Cette initiative consiste à transformer l'Ambassade, pour un jour, en un mini-marché élégant où des produits de qualité provenant d'Haïti et / ou créés par des entrepreneurs haïtiens seront exposés et disponibles à l'achat. Le don qu'Haïti a vraiment besoin afin de parvenir à un développement durable à long terme, n'est pas la charité mais plutôt le soutien d'initiatives qui permettront à l'économie de croître afin que les haïtiens puissent prospérer. Le « Pop-Up Shop » est destiné à constituer une plate-forme pour mettre en évidence les produits et les entrepreneurs haïtiens qui sont les véritables catalyseurs de la revitalisation de l'économie haïtienne ;



Bien sûr, la Semaine d'Haïti ne serait pas complète sans la nourriture haïtienne. La talentueuse Cheffe Elle Philippe, réalisera un menu haïtien spécial qui sera disponible dans tous les restaurants « Busboys and Poets ».



HL/ HaïtiLibre