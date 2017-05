Haïti - Politique : Festival de la Coopération Union européenne-Haïti





Du 2 au 16 mai, on fête l’Europe en Haïti. Grâce à un Programme préparée par l'Union européenne, en association avec les États membres de l'Union européenne présents en Haïti (Allemagne, France, Espagne et Royaume Uni) et de nombreux partenaires, pas moins de 28 activités qui regroupe des activités pédagogiques et festives diversifiées mettant à l'honneur les valeurs de l'Union européenne et la coopération avec Haïti sont prévu dans trois villes : Les Cayes, Port-au-Prince et le Cap-Haïtien.



Télécharger le Programme complet (PDF) : http://www.haitilibre.com/docs/semainedeleuropeprogrammev4.pdf



« Je suis particulièrement heureux que la Suisse et la Fédération Wallonie-Bruxelles se soient associées à nous pour cette Semaine de l’Europe, illustrant la solidarité entre les pays européens vis-à-vis d'Haïti. Depuis 60 ans, l'Union européenne avec ses États membres et pays partenaires promeut la Paix, la solidarité et la démocratie à l'extérieur comme à l'intérieur de ses frontières » a déclaré l'Ambassadeur de l'Union européenne en Haïti, Vincent Degert



Cette Semaine de l'Europe est organisée avec l'Institut Français en Haïti, partenaire de mise en œuvre, mais aussi la Suisse à travers entre autres une participation active aux conférences thématiques et au festival du film ainsi que Wallonie-Bruxelles International et le Programme Européen pour la Culture (Fondation AfricAmerica, Volontariat pour le Développement Haïtien et COOPI) notamment. Les activités en province (Cayes et Cap-Haïtien) sont rendues possibles grâce à la collaboration avec les Alliances Françaises.



En outre, soulignons que cette année marque le 20ème anniversaire de la coopération de Wallonie-Bruxelles et Haïti à l'occasion duquel, Wallonie-Bruxelles International soutient la venue de trois artistes belges et de deux techniciens son et lumière, au sein du Festival. Ces derniers, outre d'assurer la régie des spectacles offriront des formations techniques à des régisseurs haïtiens.



HL/ HaïtiLibre