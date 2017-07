Haïti - FLASH : L'humoriste haïtienne Cynthia Jean-Louis en primeur à Montréal





La Fondation Fabienne Colas est heureuse d'accueillir en primeur à Montréal, dans le cadre de son 11e Festival Haiti en Folie, l'humoriste de l'année en Haïti, Cynthia Jean-Louis, qui présentera le vendredi 28 juillet à 19h00 à la salle Marie Gérin-Lajoie de L'Université du Québec à Montréal (UQAM) son « One-Woman show » : « Cynthia fait son Show » (50% français/ 50% créole)



Actrice principale de « Pawòl Chouchoun » (Les Monologues du Vagin, version haïtienne) http://www.haitilibre.com/article-17930-haiti-diaspora-10eme-edition-du-festival-haiti-en-folie-programme.html , Cynthia utilise ses talents d'humoriste et d'actrice pour tenir le public en haleine du début à la fin dans une comédie totalement décapante.



Sur une mise en scène de Florence Jean Louis Dupuy (Atelier Théâtre Éclosion), Cynthia présente des mises en situation où le public se retrouve à la fois acteur et spectateur de ce show d'humour exceptionnel. Textes de Jasmuel André, Cynthia Jean-Louis et Florence Jean Louis Dupuy.



Vendredi 28 juillet 2017 - 19h00 - Salle Marie Gérin Lajoie (UQAM)



Admission : 35$ (à l'avance – 45$ à la porte)



Achetez vos billets en ligne : https://app.beavertix.com/fr/billetterie/achat-de-billet/1285/2713/WEB/OFE



HL/ HaïtiLibre