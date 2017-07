Haïti - Actualité : Zapping...





État d’urgence dans le Grand Sud :

Le Président Jovenel Moïse a publié dans le journal officiel « Le Moniteur » la résolution prise par le Sénat en vue d’instituer l’état d’urgence dans la région du grand Sud (Nippes, Sud-Est, Sud et Grand’Anse) et l’urgence environnementale à l’échelle nationale.



Bilan de la Caravane dans l’Artibonite :

Selon Avenide Joseph, Porte-parole de la présidence, 43 kilomètres de canaux de drainage et 185 kilomètres de canaux d’irrigation ont été curés, 113 kilomètres de pistes agricoles réhabilitées au cours de la première phase de la caravane du changement qui prendra fin vendredi 30 juin prochain dans l’Artibonite avant de se diriger vers e Grand Sud. Sur les 197 millions de gourdes prévues pour cette phase, 140 millions ont été dépensées jusqu'à présent.



Prévisions initiales :

http://www.haitilibre.com/article-20811-haiti-politique-caravane-du-changement-jour-j.html



11 millions d’euros pour la formation professionnelle :

Ce jeudi matin aura lieu, au local du Centre pilote de la formation professionnelle sur la Route de l'Aéroport, la cérémonie de signature de l'Accord de financement de 11 millions d'euros du Projet d'amélioration de la formation professionnelle en milieu rural (PAFMIR). La cérémonie est organisée par l'Institut National de la Formation Professionnelle (INFP), l'Union européenne et l'Agence Française de Développement (AFD); et se tiendra dans le cadre également de la visite en Haiti du Directeur Général adjoint de l'AFD, Philippe Bauduin.



Réflexions sur le développement d’Haïti :

Mercredi, la Banque Interaméricaine de Développement (BID) a organisé une journée de réflexion à l'auditorium de la Banque de la République d'Haïti (BRH) en partenariat avec l'Agence Française de Développement (AFD) afin de voir comment amorcer une trajectoire durable de développement dans un contexte fragile en Haïti.



Nouveau DG au Ministre des Travaux Publics :

Par arrêté présidentiel en date du mercredi 28 juin 2017 le citoyen Vilma Max André est nommé Directeur Général du Ministère des Travaux publics Transports et Communications.



2 écoles réhabilitées dans le Sud-Est :

Plan International Haiti et la Direction Départementale de l'Éducation du Sud-Est, ont inauguré, la semaine écoulée, les travaux de réhabilitation de l’École Nationale Sable Cabaret, à Jacmel et de l’École Nationale de Fond Jean Noel, dans la commune de Marigot « Nous disposons désormais d'un environnement attrayant, sécurisant et amélioré » se sont réjouit les élèves.



HL/ HaïtiLibre