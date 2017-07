Haïti - Grand Sud : Une Caravane du Changement de 3,5 milliards de Gdes





Les porte paroles à la présidence Tamara Orion et Lucien Jura ont annoncé cette semaine en conférence presse au Palais National, que le 1er juillet, la Caravane du Changement va lancer ses travaux dans le Grand Sud, plus précisément dans les départements du Sud, des Nippes et de la Grand’Anse



Selon Tamara Orion, les travaux se dérouleront en deux temps. Une première phase appelée « Opération coup de poing » de juillet à septembre et une deuxième Phase d’infrastructures qui durera jusqu’à la fin du mandat du Chef de l’État.



Dans la Phase I, l’Unité de Construction de Logements et de Bâtiments Publics (UCLBP) et l’Entreprise Publique de Promotion de Logements Sociaux (EPPLS) procèderont à la construction de 125 maisons (50 dans le Sud, 50 dans la Grand’Anse et 25 dans les Nippes) et la réhabilitation de 1,250 autres maisons (400 dans le Sud, 650 dans la Grand’Anse et 200 dans les Nippes).



Dans la Phase II, le Gouvernement engagera entre autres des travaux de réhabilitation de 1,360 Km de route (400 Km dans le Sud, 637 Km dans la Grand‘Anse et 323 Km dans les Nippes).



Selon Lucien Jura, les coûts estimés pour les travaux de la Caravane du Changement dans le Grand Sud s’élève à près de 3.5 milliards de Gourdes.



PI/ HaïtiLibre