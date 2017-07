Haïti - Mexique : Première rencontre entre les deux Chanceliers





En marge de la 47ème Assemblée de l'Organisation des États Américains (OEA) qui a pris fin à Cancun il y a quelques jours, le Chancelier haïtien Antonio Rodrigue et son homologue mexicain Luis Videgaray Caso, se sont rencontrés pour la première. Cette rencontre coordonnée par l'Ambassade d’Haïti au Mexique et la chancellerie mexicaine s'est déroulée en présence de Mme Soccoro Flores Liera Sous secrétaire d’État en charge de la Caraïbe et de Amérique Latine et de membre de son cabine, de l'Ambassadeur d’Haïti au Mexique Guy Lamothe, de l’Ambassadeur d’Haïti près de l'Organisation des États Américains (OEA) Harvel Jean Baptiste et de Ronald Placius de la chancellerie haïtienne.



Les deux hommes ont passé en revue la coopération mexicano-haïtienne et pris des engagements entre autres sur la recherche d'investissements, la migration illégale, l’éducation, l’agriculture et la recherche de financement pour des projets de développement, notamment dans le cadre de la commission mixte intergouvernementale.



Parallèlement l’Ambassadeur du Mexique à Port-au-Prince, Jose Luis Alvarado a annoncé au Parlement que le programme de 300 bourses d’études devraient être renouvelés http://www.haitilibre.com/article-21357-haiti-actualite-zapping.html



De son côté, l'Ambassadeur d’Haïti au Mexique Guy Lamothe vient d'inaugurer le groupe d'amitié Haïti-Mexique à la chambre des députés et mit les bouchées doubles pour documenter nos compatriotes en passeports et documents d’identité afin de leur permettre de se régulariser au Mexique et de s’insérer sur le marché du travail des villes frontalières Tijuana et Mexicali http://www.haitilibre.com/article-20748-haiti-mexique-plus-de-1-000-haitiens-deja-regularises.html



SL/ HaïtiLibre