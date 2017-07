Haïti - Politique : Le Sénat promet d’aider le MJSAC





Cette semaine Régine Lamur, la Ministre de la Jeunesse, des Sports et de l’Action Civique (MJSAC), accompagnée de son Directeur Général, Mario Florvil, des directeurs techniques du Ministère et des membres de son Cabinet, a rencontré pendant plus de 2 heures la Commission sénatoriale permanente « Éducation, Jeunesse et Sport » présidée par le Sénateur Dieupie Chérubin



La Ministre Lamur Lamur, après avoir exposé aux sénateurs son diagnostic du Ministère, est intervenu sur les défis à relever dans les sous secteurs : Jeunesse, Sports et Action Civique ainsi que les voies et moyens pour répondre aux nombreuses attentes des jeunes et du mouvement sportif haïtien. Une meilleure formation de nos jeunes athlètes, l’appui aux fédérations et Associations sportives, la réhabilitation de certains centres et infrastructures sportives ont été entre autres abordés lors de ces échanges.



Les membres de la Commission ont invité la Ministre Lamur à travailler au plus vite sur les États Généraux de la Jeunesse devant aboutir à un plan d’opération du secteur et ont promis d’aider le ministère à disposer des ressources financière devant lui permettre de remplir sa mission. À ce sujet, la Commission s appelé la Ministre à élaborer et à soumettre dans le meilleur délai, un projet de budget pour l’exercice fiscal 2017-2018 tenant compte de programmes d’envergure dans les trois sous-secteurs du Ministère.



Les sénateurs ont exprimé leur volonté de plaider auprès de tous les secteurs pour avoir un accompagnement beaucoup plus systématique et durable de la jeunesse haïtienne.



HL/ BF/ HaïtiLibre