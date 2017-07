Haïti - Actualité : Zapping...





Moïse Jean Charles appelle le Chef de l’État à la démission :

Mercredi, à l’initiative du Bloc de l’Opposition Démocratique (BOD), plusieurs centaines de personnes ont manifesté dans les rues de Port-au-Prince contre la vie chère. L’ex-candidat défait à la présidence, Jean Charles Moise qui a pris part à cette manifestation, dénonçait entre autres l’augmentation du prix des carburants à la pompe et la mauvaise gestion de l’administration Moïse/Lafontant. Jean Charles Moïse a appelé le Chef de l'Etat à se ressaisir ou à démissionner.



Réginald Delva pour l’armée :

Selon l'ancien Ministre de l'intérieur Réginald Delva, le départ de la Minustah en octobre prochain, va laisser un vide sécuritaire en Haïti. Il appelle à la mise en place d'une armée, déplorant notamment l'absence d'une force de sécurité cohérente sur la frontière qui empêche l’État de collecter davantage de ressources financières.



Funérailles de l’étudiante tué en RD :

Les funérailles de Miguelita Marie Shilove Thomasseront, l’étudiante haïtienne de 24 ans assassinée la semaine dernière en République Dominicaine http://www.haitilibre.com/article-21350-haiti-flash-arrestation-du-meurtrier-de-l-etudiante-haitienne-en-rd.html seront chantées lundi 3 juillet en l’Église Baptiste de Côte plage à Carrefour.



Vote d’une proposition de loi sur la moralité :

Les Sénateurs ont voté une proposition de loi présentée par le Sénateur de l'Ouest Jean-Renel Sénatus, sur les conditions d’obtention d’un certificat de bonne vie et mœurs.



Travaux de l’HUEH achevés à 75% :

Jeudi, le Premier Ministre, Jack Guy Lafontant en compagnie de Marie Gréta Roy Clément, la Ministre de la Santé Publique, de l’Ambassadrice de France, Élisabeth Beton-Delègue et de Philippe Baudin, Directeur Général adjoint de l’Agence Française de Développement (AFD), a visité les chantiers de l’Hôpital de l’Université d’État d’Haïti (HUEH). Cette nouvelle infrastructure qui s'étend sur 25,000 m2, sera un véritable hôpital tertiaire doté d’équipements sanitaires sophistiqués de dernière génération. La construction de l’HUEH est achevé à 75% et l’inauguration de ce Centre hospitalier est prévue entre juillet et décembre 2018.



Haïti-RD : Programme de coopération binationale :

Jeudi, l'Ordonnateur National du Fonds Européen de Développement (FED) en Haïti a reçu la visite d’une délégation du Bureau de l’Ordonnateur National (Alberto Navarro) de la République Dominicaine. Cette visite s’inscrit dans le cadre de la tenue d’un atelier binational de validation des propositions pour la formulation du volet « Dialogue Politique » dans le cadre du Programme de Coopération Binationale Haïti-République Dominicaine qui aura lieu ce vendredi 30 juin 2017.



HL/ HaïtiLibre