Haïti - FLASH : Dépôt au Parlement du projet de budget 2017-2018





Vendredi 30 juin, conformément aux prescrit de la Constitution, Patrick Salomon, le Ministre de l'Économie et des Finances a déposé au bureau de la Chambre des députés son projet de loi de finances 2017-2018. Cholzer Chancy, Président de la Chambre basse a prit acte du dépôt et promis de faire le suivi avec la Commission des finances de la Chambre des députés et faire son possible pour porter les parlementaires à une tenir séance la semaine prochaine afin de permettre au Ministre Salomon de présenter l’exposé des motifs de ce projet de budget. Rappelons que constitutionnellement, le Parlement a jusqu’au deuxième lundi de septembre pour sanctionner ce projet de budget.



Les travaux publics, l’agriculture et l’éducation sont les 3 grands bénéficiaires de ce budget suivi par la Santé Publique, la Défense et son projet de reconstitution des Forces armées d'Haïti et de l’environnement.



Ce projet de budget évalué à 144 milliards de Gourdes est en hausse en hausse de 18% par rapport au budget de l’exercice en court de 121.9 milliards. Notez que le budget de fonctionnement de l’État s’accapare 86 milliards (60%) du budget, largement supérieur aux 58 milliards (40%) consacrés aux investissements.



Les parlementaires sont appelés à travailler sur ce document afin de l'approfondir davantage. Le Ministre Salomon s’est dit ouvert et disposé à répondre à toutes les questions des députés sur l'ensemble des rubriques du Budget 2017-2018.



Pour parvenir à cette augmentation de budget, le Ministre Salomon ne cache pas qu’il va aller chercher une partie de ces recettes supplémentaires dans les poches des contribuables qui ne respectent pas leurs obligations fiscales. Pour les contraindre, il entend entre autres généraliser la présentation d’un quitus fiscale pour obtenir dorénavant un document quelconque de l’État, ce qui obligera citoyens et entreprises à faire leur déclaration définitive d’impôt et à payer taxes et impôts. Autres sources de recettes évoquées, le Service d’inspection des véhicules et les plaques d’immatriculation généralisées aux motos à travers le pays en attendant plus de détails dans l'exposé du Ministre.



SL/ HaïtiLibre